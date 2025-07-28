Динамо вшанувало пам'ять захисників Азовсталі в річницю Оленівки

Результати обстрілу Оленівки. Фото: Reuters

Київське "Динамо" виступило із заявою в річницю одного з найстрашніших злочинів, скоєних Росією проти українських військовополонених. Йдеться про теракт в Оленівці, де влітку 2022 року було страчено захисників "Азовсталі".

На офіційному Telegram-каналі "Динамо" було опубліковано нагадування про злочин росіян.

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Річниця трагедії в Оленівці. Фото: Telegram

Що написали в "Динамо"

За офіційними даними, загинуло щонайменше 54 українці, понад 130 дістали поранення. Російська сторона і сьогодні намагається приховати правду, вибудовуючи фейки та пропагандистські версії. Однак громадськість, сім'ї загиблих і спортивні клуби продовжують говорити про трагедію відкрито.

"Третя річниця звірячого воєнного злочину росії проти українських військовополонених. У ці дні в різних куточках України та світу відбуваються акції RememberOlenivka та FreeAzovstalDefenders. Ми не дамо шансу російській пропаганді", — зазначили в "Динамо".

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