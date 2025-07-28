Динамо почтило память защитников Азовстали в годовщину Еленовки

Результаты обстрела Еленовки. Фото: Reuters

Киевское "Динамо" выступило с заявлением в годовщину одного из самых страшных преступлений, совершенных Россией против украинских военнопленных. Речь идет о теракте в Еленовке, где летом 2022 года были казнены защитники "Азовстали".

На официальном Telegram-канале "Динамо" было опубликовано напоминание о преступлении россиян.

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В ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские оккупанты подорвали барак колонии, где содержались пленные бойцы, захваченные в Мариуполе. Этот акт давно признан международным сообществом как военное преступление, за которое до сих пор никто не понес наказания.

Годовщина трагедии в Еленовке. Фото: Telegram

Что написали в "Динамо"

По официальным данным, погибли не менее 54 украинцев, более 130 получили ранения. Российская сторона и сегодня пытается скрыть правду, выстраивая фейки и пропагандистские версии. Однако общественность, семьи погибших и спортивные клубы продолжают говорить о трагедии открыто.

"Третья годовщина зверского военного преступления россии против украинских военнопленных. В эти дни в разных уголках Украины и мира проходят акции RememberOlenivka и FreeAzovstalDefenders. Мы не дадим шанса российской пропаганде", — отметили в "Динамо".

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