Каха Каладзе встречается с избирателями. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе официально подтвердил, что будет участвовать в выборах мэра Тбилиси в октябре 2025 года. Для экс-защитник это уже третья избирательная кампания на эту должность.

По его словам, он готов к борьбе и обещает представить кандидатов от правящей партии "Грузинская мечта" по всей стране, сообщает EADaily.

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Избирательная кампания стартует уже в ближайшие недели, а выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября 2025. Каха Каладзе подчеркнул, что его приоритетом остается развитие столицы и улучшение инфраструктуры. Однако критики считают, что Каладзе лишь усиливает власть партии, которую упрекают в пророссийском курсе.

Каха Каладзе в форме спортивного бренда Ferrari. Фото: instagram.com/kakhakaladze/

Что известно о политике Каладзе

Бывший защитник киевского "Динамо" и итальянского "Милана" занимает пост мэра с 2017 года. Его неоднократно обвиняли в попытках подавления протестов, а также в поддержке курса, который отдаляет Грузию от европейской интеграции. Он сохраняет значительное влияние на избирателей.

Несмотря на личное прошлое, связанное с Украиной, Каха Каладзе избегает открытой поддержки украинской стороны в войне против России. Он не комментирует массовые преступления, отмалчивается в дни трагедий и предпочитает удерживаться от заявлений, которые могли бы испортить отношения с пророссийским электоратом.

После 24 февраля 2022 года мэр Тбилиси ни разу не назвал Россию страной-агрессором и не выступил с конкретной поддержкой Украины, что вызвало критику как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, в Грузии произошел скандал из-за Украины во время международного турнира по фехтованию.

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