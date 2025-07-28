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Главная Спорт Жена Шапаренко попала в курьезную ситуацию перед игрой Динамо

Жена Шапаренко попала в курьезную ситуацию перед игрой Динамо

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 18:18
Жена Шапаренко "шпионит" за соперником Динамо в Польше
Николай Шапаренко и Кристина Шацких. Фото: KrisChat

Футболисты киевского "Динамо" готовятся к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского "Хамрун Спартанс". Встреча состоится во вторник, 29 июля, в польском городе Люблин  на нейтральной "Арене Люблин".

Накануне поединка с участием украинской команды произошла курьезная ситуация, сообщает Telegram-канал Кристианы Шапаренко. 

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В первом поединке "Динамо" уверенно победило со счетом 3:0. Голы тогда забили Ванат, Буяльский и Волошин. Ответный матч воспринимается как формальность, но он остается важным этапом подготовки к следующей стадии. 

Кристина Шацких
Кристина Шацких и Николай Шапаренко. Фото: KrisChat

"Динамо" базируется в Люблине с 23 июля и проводит тренировки на аренде польского клуба. Команда рассчитывает на уверенное продолжение евросезона.

Что случилось с женой Шапаренко

Внимание болельщиков привлек неожиданный эпизод: жена полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко, Кристина Шацких, рассказала, что случайно поселилась в том же отеле, что и команда соперника. Она приехала поддержать мужа в Польшу, но не подозревала, кто будет ее "соседями". 

Кристина Шацких
Сообщение жены Николая Шапаренко. Фото: Telegram

Чтобы избежать недоразумений, она приняла ситуацию с юмором и начала демонстративно носить клубную кофту "Динамо", подчеркивая, на чьей она стороне. Этот курьезный момент стал одним из самых обсуждаемых эпизодов за пределами поля. 

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футбол Лига чемпионов курьез Динамо Николай Шапаренко Кристина Шацких
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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