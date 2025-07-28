Жена Шапаренко "шпионит" за соперником Динамо в Польше

Николай Шапаренко и Кристина Шацких. Фото: KrisChat

Футболисты киевского "Динамо" готовятся к ответному матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского "Хамрун Спартанс". Встреча состоится во вторник, 29 июля, в польском городе Люблин на нейтральной "Арене Люблин".

Накануне поединка с участием украинской команды произошла курьезная ситуация, сообщает Telegram-канал Кристианы Шапаренко.

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В первом поединке "Динамо" уверенно победило со счетом 3:0. Голы тогда забили Ванат, Буяльский и Волошин. Ответный матч воспринимается как формальность, но он остается важным этапом подготовки к следующей стадии.

Кристина Шацких и Николай Шапаренко. Фото: KrisChat

"Динамо" базируется в Люблине с 23 июля и проводит тренировки на аренде польского клуба. Команда рассчитывает на уверенное продолжение евросезона.

Что случилось с женой Шапаренко

Внимание болельщиков привлек неожиданный эпизод: жена полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко, Кристина Шацких, рассказала, что случайно поселилась в том же отеле, что и команда соперника. Она приехала поддержать мужа в Польшу, но не подозревала, кто будет ее "соседями".

Сообщение жены Николая Шапаренко. Фото: Telegram

Чтобы избежать недоразумений, она приняла ситуацию с юмором и начала демонстративно носить клубную кофту "Динамо", подчеркивая, на чьей она стороне. Этот курьезный момент стал одним из самых обсуждаемых эпизодов за пределами поля.

Напомним, жена игрока "Динамо" Николая Михайленко выздоровела после тяжелой болезни.

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