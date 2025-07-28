Дружина Шапаренка "шпигує" за суперником Динамо в Польщі

Микола Шапаренко та Христина Шацьких. Фото: KrisChat

Футболісти київського "Динамо" готуються до матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Зустріч відбудеться у вівторок, 29 липня, у польському місті Люблін на нейтральній "Арені Люблін".

Напередодні поєдинку за участю української команди сталася курйозна ситуація, повідомляє Telegram-канал Христини Шапаренко.

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У першому поєдинку "Динамо" впевнено перемогло з рахунком 3:0. Голи тоді забили Ванат, Буяльський та Волошин. Матч-відповідь сприймається як формальність, але він залишається важливим етапом підготовки до наступної стадії.

Христина Шацьких та Микола Шапаренко. Фото: KrisChat

"Динамо" базується в Любліні з 23 липня і проводить тренування на оренді польського клубу. Команда розраховує на впевнене продовження євросезону.

Що сталося з дружиною Шапаренка

Увагу вболівальників привернув несподіваний епізод: дружина півзахисника "Динамо" Миколи Шапаренка, Христина Шацьких, розповіла, що випадково оселилася в тому самому готелі, що й команда суперника. Вона приїхала підтримати чоловіка до Польщі, але не підозрювала, хто буде її "сусідами".

Повідомлення дружини Миколи Шапаренка. Фото: Telegram

Щоб уникнути непорозумінь, вона сприйняла ситуацію з гумором та почала демонстративно носити клубну кофту "Динамо", підкреслюючи, на чиєму вона боці. Цей курйозний момент став одним із найбільш обговорюваних епізодів за межами поля.

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