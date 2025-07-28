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Головна Спорт Леннокс Льюїс назвав спадкоємця Усика в хевівейті

Леннокс Льюїс назвав спадкоємця Усика в хевівейті

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 16:01
Льюїс пояснив, хто замінить Усика на вершині боксу
Леннокс Льюїс відповідає на запитання. Кадр із відео

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився думкою про майбутнє дивізіону після відходу Олександра Усика. Легендарний британець вказав на боксера, за яким варто уважно стежити вже зараз.

За словами Льюїса, саме Мозес Ітаума здатний у майбутньому домінувати в хевівейті, повідомляє talkSport.

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Александр Усик
Олександр Усик після бою. Кадр із відео

Боксер із Британії вже отримав широке визнання всередині країни, а найближчий бій може стати поворотним моментом. Уже 16 серпня Ітаума вийде на ринг проти досвідченого Ділліана Вайта, і цей поєдинок буде справжньою перевіркою на зрілість.

Що відомо про Мозеса Ітауму

Британський боксер уже вважається одним із головних талантів надважкої ваги у Британії. Молодий спортсмен виступає під егідою промоції Queensberry та впевнено йде без поразок у професійній кар'єрі.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума під час тренування. Кадр із відео

Ітаума володіє значними фізичними даними, відмінною роботою ніг і ударною технікою. Його порівнюють із молодим Майком Тайсоном, а досвідчені фахівці бачать у ньому нового чемпіона світу вже найближчими роками.

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спорт Олександр Усик бокс Леннокс Льюїс Мозес Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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