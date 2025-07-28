Катмен Усика хоче завершення кар'єри чемпіона: він досяг усього

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик в своєму крайньому поєдинку в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа. Після цього у дивізіоні більше не залишилось суперників, які заслуговують на бій з українцем, але він наразі не думає завершувати кар'єру.

Про майбутнє українського суперважковаговика висловився катмен Усика Расс Анбер, передає Boxingscene.

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Олександр Усик. Фото: Reuters

Усику варто піти

За словами Анбера, його думки розходяться, оскільки з одного боку, він хотів би бачити Усика в нових боях, зокрема проти Джозефа Паркера, який заслужив право на титульний поєдинок.

З іншого боку, як друг, він хоче, щоб Усик завершив кар'єру.

"Він заслуговує, щоб його запам’ятали як одного з найвеличніших. За 24 бої він досяг усього", — додав Анбер.

Усик за свою кар’єру ставав абсолютним чемпіоном в крузервейті та двічі в хевівейті. За цим показником українець перевершив Мухаммеда Алі, який двічі става абсолютним чемпіоном, але в еру, коли були лише два титули.

Нагадаємо, сутички синів Олександра Усика потрапили в мережу.

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