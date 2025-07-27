Вдова Алі розкритикувала порівняння Мухаммеда з Усиком та іншими боксерами

Олександр Усик. Фото: Reuters

У світовому боксі почалися суперечки щодо кращого боксера в історії. Раніше цей титул одноосібно утримував Мухаммед Алі, але багато фанатів вважають, що українець Олександр Усик заслужив на це не менше, оскільки за титулами він вже обійшов легенду.

Про порівняння та фантазійний бій Усика проти Алі висловилась вдова американця Халіла Алі в інтерв’ю Seconds Out.

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Вдова Алі проти порівняння Мухаммеда з кимось іншим

Халіла категорично відкинула можливість порівняння Алі з будь-якими іншими бійцями, наголосивши на унікальності стилю та стратегії її чоловіка.

За словами Алі, кожен удар Мухаммеда був ефективним, а його підхід до бою вирізнявся особливою серйозністю.

На її думку, жоден боксер, включно з Усиком та Майком Тайсоном, не може зрівнятися з Алі, якого вона вважає своїм вічним чемпіоном.

На запитання про фентезі-поєдинок між Алі та Усиком Халіла відповіла, що такі дискусії нагадують давні розмови про бій Мухаммеда з Майком Тайсоном. Вона підкреслила, що це лише фантазії, адже Алі не стояв би на місці, дозволяючи Майку влучати. Халіла порівняла Тайсона з Санні Лістоном, зазначивши, що сила удару не гарантує перемоги, якщо не вдається поцілити.

Зазначимо, що Усик та Алі народилися 17 січня з різницею в 45 років. Обидва двічі ставали абсолютними чемпіонами у надважкій вазі, але Мухаммед робив це в еру двох титулів, а українцю довелося двічі забрати по чотири пояси. Олександр також був ще й абсолютом в крузервейті.

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