Вдова Али раскритиковала сравнение Мухаммеда с Усиком и другими боксерами

Александр Усик. Фото: Reuters

В мировом боксе начались споры относительно лучшего боксера в истории. Ранее этот титул единолично удерживал Мухаммед Али, но многие фанаты считают, что украинец Александр Усик заслужил на это не меньше, поскольку по титулам он уже обошел легенду.

О сравнении и фантазийном бое Усика против Али высказалась вдова американца Халила Али в интервью Seconds Out.

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Вдова Али против сравнения Мухаммеда с кем-то другим

Халила категорически отвергла возможность сравнения Али с любыми другими бойцами, отметив уникальность стиля и стратегии ее мужа.

По словам Али, каждый удар Мухаммеда был эффективным, а его подход к бою отличался особой серьезностью.

По ее мнению, ни один боксер, включая Усика и Майка Тайсона, не может сравниться с Али, которого она считает своим вечным чемпионом.

На вопрос о фэнтези-поединке между Али и Усиком Халила ответила, что такие дискуссии напоминают давние разговоры о бое Мухаммеда с Майком Тайсоном. Она подчеркнула, что это лишь фантазии, ведь Али не стоял бы на месте, позволяя Майку попадать. Халила сравнила Тайсона с Санни Листоном, отметив, что сила удара не гарантирует победы, если не удается попасть.

Отметим, что Усик и Али родились 17 января с разницей в 45 лет. Оба дважды становились абсолютными чемпионами в супертяжелом весе, но Мухаммед делал это в эру двух титулов, а украинцу пришлось дважды собрать по четыре пояса. Александр также был еще и абсолютом в крузервейте.

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