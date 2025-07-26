Александр Усик превзошел легенд — экс-чемпион мира признал его величие

Александр Усик. Фото: Reuters

Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик превзошел всех легенд в своей весовой категории. Последней точкой в резюме украинца, как одного из лучших боксеров в истории, стала победа в реванше над Даниэлем Дюбуа.

О величии Усика также рассказал бывший чемпион мира по боксу Шеннон Бриггс в интервью First Round TV.

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Шеннон Бриггс. Фото: кадр из видео

Бриггс признал величие Усика

Бывший чемпион мира считает, что Усик стал бы серьезным вызовом даже для Эвандера Холифилда в его лучшие годы.

По мнению Бриггса, современный бокс изменился и акцент сместился с технического мастерства на физическую выносливость. Усика он считает уникальным бойцом по этому аспекту и по тому, что украинца отличает невероятная активность.

Также ветеран отметил, что Усик способен поддерживать высокий темп ударов даже в поздних раундах, что делает его исключительным.

Усик 19 июля нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде, во второй раз получив звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса. Третье абсолютное чемпионство Усика было в крузервейте.

Напомним, в сети появилось видео, где борются сыновья Усика.

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