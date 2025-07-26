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Главная Спорт Усик рассказал, что ему не нравятся некоторые фразы в гимне

Усик рассказал, что ему не нравятся некоторые фразы в гимне

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 13:20
Александр Усик объяснил свое отношение к гимну Украины
Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский абсолютный чемпион Александр Усик всегда в боксе пытался показать свой патриотизм. В последнее время это проявляется в исторических образах гетманов, а до этого были гопак и прическа на голове.

В интервью Mail Sport Boxing Усик рассказал о своем отношении к гимну Украины.

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По словам Усика, гимн всегда был особенным, ведь символизирует страну, где он родился и которую представляет на ринге. Это ощущение, что гимн мотивирует, было еще до войны Россией.

В то же время Усик признался, что хотел бы изменить некоторые фразы в тексте гимна, поскольку считает, что они не отражают современные реалии жизни. Несмотря на это, он отметил, что гимн Украины остается для него невероятным и всегда вдохновляет перед боями.

Перед боем Усика против Даниэля Дюбуа на "Уэмбли" гимн Украины пела певица Надежда Дорофеева.

На "Уэмбли" в Лондоне Усик во второй раз нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса. Один раз он получил этот статус в первом тяжелом весе и дважды в супертяжелом.

Напомним, Усику не хотят организовывать следующий поединок.

Усик после своих побед имеет традицию, которая касается его жены Екатерины.

Дети Александра Усика — где проживает дети боксера.

В сети показали как сыновья Усика выигрывают на турнирах по дзюдо.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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