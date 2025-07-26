Александр Усик объяснил свое отношение к гимну Украины

Усик рассказал, что ему не нравятся некоторые фразы в гимне
Украинский абсолютный чемпион Александр Усик всегда в боксе пытался показать свой патриотизм. В последнее время это проявляется в исторических образах гетманов, а до этого были гопак и прическа на голове.
В интервью Mail Sport Boxing Усик рассказал о своем отношении к гимну Украины.
Любит ли Усик гимн Украины
По словам Усика, гимн всегда был особенным, ведь символизирует страну, где он родился и которую представляет на ринге. Это ощущение, что гимн мотивирует, было еще до войны Россией.
В то же время Усик признался, что хотел бы изменить некоторые фразы в тексте гимна, поскольку считает, что они не отражают современные реалии жизни. Несмотря на это, он отметил, что гимн Украины остается для него невероятным и всегда вдохновляет перед боями.
Перед боем Усика против Даниэля Дюбуа на "Уэмбли" гимн Украины пела певица Надежда Дорофеева.
На "Уэмбли" в Лондоне Усик во второй раз нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса. Один раз он получил этот статус в первом тяжелом весе и дважды в супертяжелом.
Напомним, Усику не хотят организовывать следующий поединок.
Усик после своих побед имеет традицию, которая касается его жены Екатерины.
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