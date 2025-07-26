Усик рассказал, мощные ли удары у братьев Кличко

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после начала профессиональной карьеры заявлял о возможных боях с братьями Виталием и Владимиром Кличко. Однако, этого так и не произошло.

При этом, Усик во время встречи с украинскими военными, которую опубликовала "ПравдаТУТ Львов", рассказал, что думает о братьях.

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Кличко бьют как конь копытом

Усик поделился мнением о мощности ударов Виталия и Владимира. По его словам, сила их ударов чрезвычайно велика, что он почувствовал на себе во время спаррингов с Кличко-младшим.

Усик сравнил мощность ударов братьев с копытом лошади.

"Что Виталий Владимирович, что Владимир Владимирович имеют очень сильный удар — как конь копытом. Я с Владимиром Кличко стоял на спаррингах, я знаю, какой у него удар", — сказал Усик.

Отметим, что ранее Усик победил в реванше Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Один раз он это сделал в первом тяжелом весе и дважды в супертяжелом.

Напомним, для Усика саудовские шейхи не хотят делать бой с Джозефом Паркером.

Усик после своих побед имеет традицию, относительно его жены Екатерины.

Дети Александра Усика из-за войны живут отдельно от родителей.

В сети показали как сыновья Усика побеждают на турнирах по дзюдо в Испании.