Усик рассказал, мощные ли удары у братьев Кличко

Усик признался, что его пугают удары братьев Кличко
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после начала профессиональной карьеры заявлял о возможных боях с братьями Виталием и Владимиром Кличко. Однако, этого так и не произошло.
При этом, Усик во время встречи с украинскими военными, которую опубликовала "ПравдаТУТ Львов", рассказал, что думает о братьях.
Кличко бьют как конь копытом
Усик поделился мнением о мощности ударов Виталия и Владимира. По его словам, сила их ударов чрезвычайно велика, что он почувствовал на себе во время спаррингов с Кличко-младшим.
Усик сравнил мощность ударов братьев с копытом лошади.
"Что Виталий Владимирович, что Владимир Владимирович имеют очень сильный удар — как конь копытом. Я с Владимиром Кличко стоял на спаррингах, я знаю, какой у него удар", — сказал Усик.
Отметим, что ранее Усик победил в реванше Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Один раз он это сделал в первом тяжелом весе и дважды в супертяжелом.
Напомним, для Усика саудовские шейхи не хотят делать бой с Джозефом Паркером.
Усик после своих побед имеет традицию, относительно его жены Екатерины.
Дети Александра Усика из-за войны живут отдельно от родителей.
В сети показали как сыновья Усика побеждают на турнирах по дзюдо в Испании.
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