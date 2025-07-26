Усик розповів, чи потужні удари у братів Кличко

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після початку професійної кар’єри заявляв про можливі бої з братами Віталієм та Володимиром Кличками. Однак, цього так і не сталося.

При цьому, Усик під час зустрічі з українськими військовими, яку опублікувала "ПравдаТУТ Львів", розповів, що думає про братів.

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Клички б’ють як кінь копитом

Усик поділився думкою про потужність ударів Віталія та Володимира. За його словами, сила їхніх панчив надзвичайно велика, що він відчув на собі під час спарингів із Кличком-молодшим.

Усик порівняв потужність ударів братів з копитом коня.

"Що Віталій Володимирович, що Володимир Володимирович мають дуже сильний удар — як кінь копитом. Я з Володимиром Кличком стояв на спарингах, я знаю, який в нього удар", — сказав Усик.

Зазначимо, що раніше Усик переміг в реванші Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу. Один раз він це зробив у першій важкій вазі та двічі у надважкій.

Нагадаємо, для Усика саудівські шейхи не хочуть робити бій з Джозефом Паркером.

Усик після своїх перемог має традицію, стосовно його дружини Катерини.

Діти Олександра Усика через війну мешкають окремо від батьків.

В мережі показали як сини Усика перемагають на турнірах з дзюдо в Іспанії.