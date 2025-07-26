Олександр Усик пояснив своє ставлення до гімну України

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український абсолютний чемпіон Олександр Усик завжди в боксі намагався показати свій патріотизм. Останнім часом це проявляється в історичних образах гетьманів, а до цього були гопак та зачіска оселедець на голові.

В інтерв’ю Mail Sport Boxing Усик розповів про своє відношення до гімну України.

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Чи любить Усик гімн України

За словами Усика, гімн завжди був особливим, адже символізує країну, де він народився і яку представляє на рингу. Це відчуття, що гімн мотивує, було ще до війни Росією.

Водночас Усик зізнався, що хотів би змінити деякі фрази в тексті гімну, оскільки вважає, що вони не відображають сучасні реалії життя. Попри це, він наголосив, що гімн України залишається для нього неймовірним і завжди надихає перед боями.

Перед боєм Усика проти Даніеля Дюбуа на "Вемблі" гімн України співала співачка Надія Дорофєєва.

На "Вемблі" в Лондоні Усик вдруге нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном надважкої ваги. Один раз він здобув цей статус в першій важкій вазі та двічі у надважкій.

Нагадаємо, Усику не хочуть організовувати наступний поєдинок.

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