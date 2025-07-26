Олександр Усик перевершив легенд — ексчемпіон світу визнав його велич

Олександр Усик. Фото: Reuters

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик перевершив всіх легенд у своїй ваговій категорії. Останньою крапкою в резюме українця, як одного з найкращих боксерів в історії, стала перемога в реванші над Даніелем Дюбуа.

Про велич Усика також розповів колишній чемпіон світу з боксу Шеннон Бріггс в інтерв’ю First Round TV.

Реклама

Читайте також:

Шеннон Брігс. Фото: кадр з відео

Бріггс визнав велич Усика

Колишній чемпіон світу вважає, що Усик став би серйозним викликом навіть для Евандера Холіфілда в його найкращі роки.

На думку Бріггса, сучасний бокс змінився і акцент змістився з технічної майстерності на фізичну витривалість. Усика він вважає унікальним бійцем за цим аспектом й за тим, що українця вирізняє неймовірна активність.

Також ветеран зазначив, що Усик здатен підтримувати високий темп ударів навіть у пізніх раундах, що робить його винятковим.

Усик 19 липня нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді, вдруге здобувши звання абсолютного чемпіона надважкої ваги. Третє абсолютне чемпіонство Усика було в крузервейті.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, де борються сини Усика.

Раніше стало відомо, як на Усика впливає історія кохання з дружиною Катериною.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід повернулася до тренувань та показала неймовірну силу.

У мадридському "Реалі" Андрій Лунін отримає солідну премію за Клубний чемпіонат світу.