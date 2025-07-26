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Головна Спорт Екссуперник Кличка розповів, чому Усик унікальний

Екссуперник Кличка розповів, чому Усик унікальний

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 14:27
Олександр Усик перевершив легенд — ексчемпіон світу визнав його велич
Олександр Усик. Фото: Reuters

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик перевершив всіх легенд у своїй ваговій категорії. Останньою крапкою в резюме українця, як одного з найкращих боксерів в історії, стала перемога в реванші над Даніелем Дюбуа.

Про велич Усика також розповів колишній чемпіон світу з боксу Шеннон Бріггс в інтерв’ю First Round TV.

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Шеннон Брігс. Фото: кадр з відео

Бріггс визнав велич Усика

Колишній чемпіон світу вважає, що Усик став би серйозним викликом навіть для Евандера Холіфілда в його найкращі роки.

На думку Бріггса, сучасний бокс змінився і акцент змістився з технічної майстерності на фізичну витривалість. Усика він вважає унікальним бійцем за цим аспектом й за тим, що українця вирізняє неймовірна активність.

Також ветеран зазначив, що Усик здатен підтримувати високий темп ударів навіть у пізніх раундах, що робить його винятковим.

Усик 19 липня нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді, вдруге здобувши звання абсолютного чемпіона надважкої ваги. Третє абсолютне чемпіонство Усика було в крузервейті.

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Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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