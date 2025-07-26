Олександр Усик перевершив легенд — ексчемпіон світу визнав його велич

Екссуперник Кличка розповів, чому Усик унікальний
Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик перевершив всіх легенд у своїй ваговій категорії. Останньою крапкою в резюме українця, як одного з найкращих боксерів в історії, стала перемога в реванші над Даніелем Дюбуа.
Про велич Усика також розповів колишній чемпіон світу з боксу Шеннон Бріггс в інтерв’ю First Round TV.
Бріггс визнав велич Усика
Колишній чемпіон світу вважає, що Усик став би серйозним викликом навіть для Евандера Холіфілда в його найкращі роки.
На думку Бріггса, сучасний бокс змінився і акцент змістився з технічної майстерності на фізичну витривалість. Усика він вважає унікальним бійцем за цим аспектом й за тим, що українця вирізняє неймовірна активність.
Також ветеран зазначив, що Усик здатен підтримувати високий темп ударів навіть у пізніх раундах, що робить його винятковим.
Усик 19 липня нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді, вдруге здобувши звання абсолютного чемпіона надважкої ваги. Третє абсолютне чемпіонство Усика було в крузервейті.
Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, де борються сини Усика.
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