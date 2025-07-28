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Главная Спорт В команде Усика хотят, чтобы он завершил карьеру

В команде Усика хотят, чтобы он завершил карьеру

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 01:02
Катмен Усика хочет завершения карьеры чемпиона: он достиг всего
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира Александр Усик в своем крайнем поединке в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа. После этого в дивизионе больше не осталось соперников, которые заслуживают на бой с украинцем, но он пока не думает завершать карьеру.

О будущем украинского супертяжеловеса высказался катмен Усика Расс Анбер, передает Boxingscene.

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Александр Усик. Фото: Reuters

Усику стоит уйти

По словам Анбера, его мнения расходятся, поскольку с одной стороны, он хотел бы видеть Усика в новых боях, в частности против Джозефа Паркера, который заслужил право на титульный поединок.

С другой стороны, как друг, он хочет, чтобы Усик завершил карьеру.

"Он заслуживает, чтобы его запомнили как одного из величайших. За 24 боя он достиг всего", — добавил Анбер.

Усик за свою карьеру становился абсолютным чемпионом в крузервейте и дважды в хевивейте. По этому показателю украинец превзошел Мухаммеда Али, который дважды становился абсолютным чемпионом, но в эру, когда были только два титула.

Напомним, схватки сыновей Александра Усика попали в сеть.

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Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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