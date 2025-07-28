Льюис объяснил, кто заменит Усика на вершине бокса

Леннокс Льюис отвечает на вопросы. Кадр из видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о будущем дивизиона после ухода Александра Усика. Легендарный британец указал на боксера, за которым стоит внимательно следить уже сейчас.

По словам Льюиса, именно Мозес Итаума способен в будущем доминировать в хевивейте, сообщает talkSport.

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Александр Усик после боя. Кадр из видео

Боксер из Британии уже получил широкое признание внутри страны, а ближайший бой может стать поворотным моментом. Уже 16 августа Итаума выйдет на ринг против опытного Диллиана Уайта, и этот поединок будет настоящей проверкой на зрелость.

Что известно о Мозесе Итауме

Британский боксер уже считается одним из главных талантов супертяжелого веса в Британии. Молодой спортсмен выступает под эгидой промоушена Queensberry и уверенно идет без поражений в профессиональной карьере.

Мозес Итаума во время тренировки. Кадр из видео

Итаума обладает внушительными физическими данными, отличной работой ног и ударной техникой. Его сравнивают с молодым Майком Тайсоном, а опытные специалисты видят в нем нового чемпиона мира уже в ближайшие годы.

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