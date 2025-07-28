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Главная Спорт Леннокс Льюис назвал наследника Усика в хевивейте

Леннокс Льюис назвал наследника Усика в хевивейте

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 16:01
Льюис объяснил, кто заменит Усика на вершине бокса
Леннокс Льюис отвечает на вопросы. Кадр из видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о будущем дивизиона после ухода Александра Усика. Легендарный британец указал на боксера, за которым стоит внимательно следить уже сейчас.

По словам Льюиса, именно Мозес Итаума способен в будущем доминировать в хевивейте, сообщает talkSport

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Леннокс Льюис отметил прогресс молодого британца, уверенность в ринге и перспективы, которые, по мнению эксперта, напоминают путь многих чемпионов. 

Александр Усик
Александр Усик после боя. Кадр из видео

Боксер из Британии уже получил широкое признание внутри страны, а ближайший бой может стать поворотным моментом. Уже 16 августа Итаума выйдет на ринг против опытного Диллиана Уайта, и этот поединок будет настоящей проверкой на зрелость.

Что известно о Мозесе Итауме

Британский боксер уже считается одним из главных талантов супертяжелого веса в Британии. Молодой спортсмен выступает под эгидой промоушена Queensberry и уверенно идет без поражений в профессиональной карьере. 

Мозес Итаума
Мозес Итаума во время тренировки. Кадр из видео

Итаума обладает внушительными физическими данными, отличной работой ног и ударной техникой. Его сравнивают с молодым Майком Тайсоном, а опытные специалисты видят в нем нового чемпиона мира уже в ближайшие годы. 

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спорт Александр Усик бокс Леннокс Льюис Мозес Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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