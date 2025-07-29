Как Динамо спасло Мирчу Луческу — сын тренера поделился деталями

Мирча Луческу наблюдает за тренировкой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Разван Луческу откровенно рассказал о тяжелом периоде в жизни своего отца, знаменитого тренера Мирчи Луческу, до его прихода в киевское "Динамо". Румынскому наставнику 29 июля исполнилось 80 лет.

По его словам, в тот момент Мирча оказался в непростом состоянии без клуба, без мотивации и с внутренним кризисом, сообщает golazo.ro.

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По воспоминаниям сына, Луческу-старший пытался находить развлечения в прогулках, книгах и отдыхе, но все это не приносило настоящей радости. Он нуждался в работе, в вызове, в возвращении на поле. Именно тогда поступило предложение из Киева, которое стало для него шансом все изменить.

Мирча Луческу общается с прессой. Фото: "Динамо"

Решение далось непросто. Мирча колебался, отказывался, снова соглашался и вновь передумывал. Эмоции, многолетняя история с "Шахтером" и сомнения тормозили его. Но в "Динамо" проявили настойчивость, и это сыграло ключевую роль.

Что сказал Разван Луческу

По словам сына известного наставника, именно "Динамо" подарило отцу вторую молодость. Киевский клуб вернул Мирчу Луческу к жизни, что отразилось на самочувствии специалиста.

"Киевское "Динамо" вернуло его к жизни и снова сделало счастливым. Он снова выигрывал трофеи, снова растил молодых игроков, которые потом продавались в другие клубы", — рассказал Разван Луческу.

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