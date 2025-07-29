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Главная Спорт Где сейчас живет и чем занимается украинская гимнастка Бессонова

Где сейчас живет и чем занимается украинская гимнастка Бессонова

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:05
Почему королева гимнастики Бессонова уехала из Украины в США
Анна Бессонова после окончания карьеры. Фото: instagram.com/annabessonova/

Анна Бессонова была абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике и дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр. Уже больше года практически отсутствует в публичном пространстве.

На фоне активного медийного фона украинского спорта, молчание Бессоновой, которой 29 ноября исполнилось 40 лет, заметно и вызывает вопросы у болельщиков и специалистов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Анна Бессонова начала заниматься художественной гимнастикой в раннем детстве под руководством Ирины Дерюгиной. Сочетание природной пластики и безупречной техники быстро вывело Анну в элиту мирового спорта. 

Анна Бессонова
Анна Бессонова с отцом: тогда и сейчас. Фото: instagram.com/annabessonova/

Она становилась абсолютной чемпионкой мира, Европы, побеждала на Кубках мира, а на Олимпийских играх дважды поднималась на пьедестал, завоевав бронзовые медали в 2004 и 2008 годах. Мощный, музыкальный, и артистичный стиль Бессоновой сделал ее одной из самых узнаваемых гимнасток планеты. 

Анна Бессонова
Соперничество Бессоновой (справа) и Кабаевой, 2001 год. Фото: УНИАН

Судя по всему, Анна Бессонова не давала интервью украинским журналистам с момента переезда в Майами и сосредоточилась на собственном проекте — школе гимнастики, которую открыла в США. Ее выступления и медийные активности почти полностью прекращены.

Известно, что Бессонова остается занятой фигурой в спортивной среде, но предпочитает творить вне эфиров и пресс‑конференций. Она не дала комментариев по ситуации в спорте или грядущим событиям, удерживая дистанцию от публичности.

Анна Бессонова
Неповторимый стиль Анны Бессоновой. Фото: УНИАН

Что стоит за молчанием Бессоновой

Многие эксперты полагают, что выбор в пользу тишины является осознанным. Анна традиционно избегает шоу и медийных конфликтов. Она продолжает работу тренера и популяризатора спорта, но делает это через действие, а не слова. 

Анна Бессонова
Анна Бессонова во время турнира. Фото: УНИАН

По словам Бессоновой в интервью от октября 2024 года, она осуждает агрессию и активно помогает Украине: "спорт не может считаться вне политики" и регулярно отправляет гуманитарную помощь своим соотечественникам. 

Чем сейчас занимается Бессонова

После завершения карьеры звезда украинского спорта переехала в США и открыла собственную школу художественной гимнастики в Майами. Этот проект стал продолжением миссии Анны, которая заключается в том, чтобы развивать талант в детях и передавать философию украинской школы гимнастики.

Ирина Дерюгина
Олег Бубка, Ирина Дерюгина и Анна Бессонова. Фото: УНИАН

Школа носит ее имя и принимает как местных учеников, так и детей из диаспоры. В центре внимания остаются дисциплина, техника, артистизм и вдохновение, которое Анна дарит ученикам лично, оставаясь не только тренером, но и живым примером для подражания.

Анна Бессонова
Анна Бессонова во время мастер-класса. Фото: УНИАН

Для самой гимнастки ее вклад — это не громкие заявления, а ежедневная работа: школа гимнастики, мотивация детей и волонтерские инициативы, которые не попадают в заголовки.

Бессонова остается фигурой, которая связывает украинскую гимнастику и культурное сопротивление, несмотря на расстояние и медийную паузу. 

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спорт Олимпийские игры Анна Бессонова Гимнастика Художественная гимнастика
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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