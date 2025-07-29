Чому королева гімнастики Безсонова виїхала з України до США

Ганна Безсонова після закінчення кар'єри. Фото: instagram.com/annabessonova/

Ганна Безсонова була абсолютною чемпіонкою світу з художньої гімнастики та двічі ставала бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Уже понад рік практично відсутня в публічному просторі.

На тлі активного медійного фону українського спорту, мовчання Безсонової, якій 29 листопада виповнилося 40 років, помітне і викликає питання у вболівальників та фахівців, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ганна Безсонова почала займатися художньою гімнастикою в ранньому дитинстві під керівництвом Ірини Дерюгіної. Поєднання природної пластики та бездоганної техніки швидко вивело Ганну в еліту світового спорту.

Ганна Безсонова з батьком: тоді та зараз. Фото: instagram.com/annabessonova/

Вона ставала абсолютною чемпіонкою світу, Європи, перемагала на Кубках світу, а на Олімпійських іграх двічі піднімалася на п'єдестал, завоювавши бронзові медалі у 2004 та 2008 роках. Потужний, музичний та артистичний стиль Безсонової зробив її однією з найбільш упізнаваних гімнасток планети.

Суперництво Безсонової (праворуч) та Кабаєвої, 2001 рік. Фото: УНІАН

Судячи з усього, Ганна Безсонова не давала інтерв'ю українським журналістам з моменту переїзду в Маямі та зосередилася на власному проєкті — школі гімнастики, яку відкрила в США. Її виступи та медійні активності майже повністю припинені.

Відомо, що Безсонова залишається зайнятою фігурою в спортивному середовищі, але вважає за краще творити поза ефірами та пресконференціями. Вона не дала коментарів щодо ситуації в спорті або майбутніх подій, утримуючи дистанцію від публічності.

Неповторний стиль Ганни Безсонової. Фото: УНІАН

Що стоїть за мовчанням Безсонової

Багато експертів вважають, що вибір на користь тиші є усвідомленим. Ганна традиційно уникає шоу і медійних конфліктів. Вона продовжує роботу тренера та популяризатора спорту, але робить це через дію, а не слова.

Ганна Безсонова під час турніру. Фото: УНІАН

За словами Безсонової в інтерв'ю від жовтня 2024 року, вона засуджує агресію й активно допомагає Україні: "спорт не може вважатися поза політикою" та регулярно відправляє гуманітарну допомогу своїм співвітчизникам.

Чим зараз займається Безсонова

Після завершення кар'єри зірка українського спорту переїхала до США та відкрила власну школу художньої гімнастики в Маямі. Цей проєкт став продовженням місії Ганни, яка полягає в тому, щоб розвивати талант у дітях і передавати філософію української школи гімнастики.

Олег Бубка, Ірина Дерюгіна та Ганна Безсонова. Фото: УНІАН

Школа має її ім'я та приймає як місцевих учнів, так і дітей з діаспори. У центрі уваги залишаються дисципліна, техніка, артистизм та натхнення, яке Ганна дарує учням особисто, залишаючись не тільки тренером, а й живим прикладом для наслідування.

Ганна Безсонова під час майстер-класу. Фото: УНІАН

Для самої гімнастки її внесок — це не гучні заяви, а щоденна робота: школа гімнастики, мотивація дітей та волонтерські ініціативи, що не потрапляють у заголовки.

Безсонова залишається фігурою, яка пов'язує українську гімнастику та культурний спротив попри відстань та медійну паузу.

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