Известны детали исчезновения Сидорова из ФК Металлист 1925

Известный украинский футболист сбежал из страны — детали
Нападающий харьковского "Металлиста-1925" Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины. Местонахождение украинского футболиста не известно.
Сидоров перестал выходить на связь после окончания аренды в другом клубе, сообщила пресс-служба "Металлист 1925".
В весенней части прошлого сезона Сидоров выступал за "Колос" на правах аренды. Его соглашение с ковалевским клубом завершилось 30 июня, после чего он должен был вернуться в распоряжение харьковчан.
Что известно об исчезновении Сидорова
Однако на момент начала сборов в Австрии "Металлист 1925" уже был за границей. Алексей остался в Украине и начал тренироваться с молодежной командой, но вскоре бесследно исчез, прекратив посещать занятия.
Представители футболиста подтвердили, что он выехал за пределы страны. Позднее Сидоров лично сообщил о своем решении клубу, сославшись на некие семейные обстоятельства.
В "Металлисте-1925" подчеркивают, что не знают, где сейчас находится нападающий и каким образом он пересек границу во время действия военного положения.
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