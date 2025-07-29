Известны детали исчезновения Сидорова из ФК Металлист 1925

Алексей Сидоров во время матча. Фото: пресс-служба "Металлиста 1925"

Нападающий харьковского "Металлиста-1925" Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины. Местонахождение украинского футболиста не известно.

Сидоров перестал выходить на связь после окончания аренды в другом клубе, сообщила пресс-служба "Металлист 1925".

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В весенней части прошлого сезона Сидоров выступал за "Колос" на правах аренды. Его соглашение с ковалевским клубом завершилось 30 июня, после чего он должен был вернуться в распоряжение харьковчан.

Алексей Сидоров в игре за "Металлист 1925". Фото: пресс-служба клуба

Что известно об исчезновении Сидорова

Однако на момент начала сборов в Австрии "Металлист 1925" уже был за границей. Алексей остался в Украине и начал тренироваться с молодежной командой, но вскоре бесследно исчез, прекратив посещать занятия.

Представители футболиста подтвердили, что он выехал за пределы страны. Позднее Сидоров лично сообщил о своем решении клубу, сославшись на некие семейные обстоятельства.

В "Металлисте-1925" подчеркивают, что не знают, где сейчас находится нападающий и каким образом он пересек границу во время действия военного положения.

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