Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Відомий український футболіст утік із країни — деталі

Відомий український футболіст утік із країни — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 08:22
Відомі деталі зникнення Сидорова з ФК Металіст 1925
Олексій Сидоров під час матчу. Фото: пресслужба "Металіста 1925"

Нападник харківського "Металіста-1925" Олексій Сидоров самовільно покинув територію України. Місцезнаходження українського футболіста не відоме.

Сидоров перестав виходити на зв'язок після закінчення оренди в іншому клубі, повідомила пресслужба "Металіст 1925".

Реклама
Читайте також:

У весняній частині минулого сезону Сидоров виступав за "Колос" на правах оренди. Його угода з ковалівським клубом завершилася 30 червня, після чого він мав повернутися в розпорядження харків'ян.

Алексей Сидоров
Олексій Сидоров у грі за "Металіст 1925". Фото: пресслужба клубу

Що відомо про зникнення Сидорова

Однак на момент початку зборів в Австрії "Металіст 1925" уже був за кордоном. Олексій залишився в Україні та почав тренуватися з молодіжною командою, але невдовзі безслідно зник, припинивши відвідувати заняття.

Представники футболіста підтвердили, що він виїхав за межі країни. Пізніше Сидоров особисто повідомив про своє рішення клубу, пославшись на якісь сімейні обставини.

У "Металісті-1925" підкреслюють, що не знають, де зараз перебуває нападник та яким чином він перетнув кордон під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, на ЧС-2025 з фехтування, який проходить у Грузії, у вболівальників відбирають українські прапори.

Каха Каладзе розвиватиме кар'єру політика, що викликає неоднозначну реакцію в Грузії.

Йошко Гвардіол показав зруйнований війною будинок Луки Модріча.

Харків спорт футбол війна в Україні ФК Металіст 1925
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації