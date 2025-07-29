Відомі деталі зникнення Сидорова з ФК Металіст 1925

Олексій Сидоров під час матчу. Фото: пресслужба "Металіста 1925"

Нападник харківського "Металіста-1925" Олексій Сидоров самовільно покинув територію України. Місцезнаходження українського футболіста не відоме.

Сидоров перестав виходити на зв'язок після закінчення оренди в іншому клубі, повідомила пресслужба "Металіст 1925".

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У весняній частині минулого сезону Сидоров виступав за "Колос" на правах оренди. Його угода з ковалівським клубом завершилася 30 червня, після чого він мав повернутися в розпорядження харків'ян.

Олексій Сидоров у грі за "Металіст 1925". Фото: пресслужба клубу

Що відомо про зникнення Сидорова

Однак на момент початку зборів в Австрії "Металіст 1925" уже був за кордоном. Олексій залишився в Україні та почав тренуватися з молодіжною командою, але невдовзі безслідно зник, припинивши відвідувати заняття.

Представники футболіста підтвердили, що він виїхав за межі країни. Пізніше Сидоров особисто повідомив про своє рішення клубу, пославшись на якісь сімейні обставини.

У "Металісті-1925" підкреслюють, що не знають, де зараз перебуває нападник та яким чином він перетнув кордон під час дії воєнного стану.

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