Металіст 1925 через скандал проведе домашні матчі УПЛ сезону 2024/25 не у Києві

Гравці "Металіста 1925". Фото: "Металіст 1925"

Перед початком нового сезону харківському "Металісту 1925" довелося шукати новий стадіон. Раніше вони грали на арені "Лівого берега" у Києві, але власник відмовив їм в оренді.

В "Металісті 1925" в соцмережах повідомили, де гратимуть наступні матчі.

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Новий стадіон для "Металіста 1925"

Столичний "Лівий Берег" раніше розірвав угоду про співпрацю з харківським "Металістом 1925", через скандал із вболівальниками суперника під час стикових матчів за право виступати в УПЛ.

Під час матчу-відповіді, який завершився перемогою "Металіста 1925" з рахунком 1:0, фанати харків’ян, якими були вихованці клубної академії, скандували образливі, зокрема нецензурні фрази на адресу "Лівого Берега".

Керівництво київського клубу заявило, що ці вигуки виглядають як заздалегідь підготовлена провокація та підірвали довіру між клубами.

У результаті столичний клуб вирішив не продовжувати співпрацю й припинив надання стадіону.

Перед новим сезоном УПЛ "Металіст 1925" оголосив, що вони гратимуть в Житомирі на Центральному стадіоні.

Клуб вже анонсував на 4 серпня в Житомирі домашній матч проти київської "Оболоні". Найдешевші квитки вартуватимуть 100 грн.

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