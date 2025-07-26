Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Металіст 1925 визначився з ареною для матчів УПЛ

Металіст 1925 визначився з ареною для матчів УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 07:20
Металіст 1925 через скандал проведе домашні матчі УПЛ сезону 2024/25 не у Києві
Гравці "Металіста 1925". Фото: "Металіст 1925"

Перед початком нового сезону харківському "Металісту 1925" довелося шукати новий стадіон. Раніше вони грали на арені "Лівого берега" у Києві, але власник відмовив їм в оренді.

В "Металісті 1925" в соцмережах повідомили, де гратимуть наступні матчі.

Реклама
Читайте також:
Металлист 1925
Постер на матч "Металіст 1925" — "Оболонь". Фото: "Металіст 1925"

Новий стадіон для "Металіста 1925"

Столичний "Лівий Берег" раніше розірвав угоду про співпрацю з харківським "Металістом 1925", через скандал із вболівальниками суперника під час стикових матчів за право виступати в УПЛ.

Під час матчу-відповіді, який завершився перемогою "Металіста 1925" з рахунком 1:0, фанати харків’ян, якими були вихованці клубної академії, скандували образливі, зокрема нецензурні фрази на адресу "Лівого Берега".

Керівництво київського клубу заявило, що ці вигуки виглядають як заздалегідь підготовлена провокація та підірвали довіру між клубами.

У результаті столичний клуб вирішив не продовжувати співпрацю й припинив надання стадіону.

Перед новим сезоном УПЛ "Металіст 1925" оголосив, що вони гратимуть в Житомирі на Центральному стадіоні.

Клуб вже анонсував на 4 серпня в Житомирі домашній матч проти київської "Оболоні". Найдешевші квитки вартуватимуть 100 грн.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик може відмовитись від бою з Джозефом Паркером.

Чемпіон світу повторює кликати свою дружину як Роккі Бальбоа.

Діти Катерини та Олександра Усиків живуть окремо від батьків.

В мережі опублікували відео перемог дітей Усика в дзюдо.

футбол стадіони УПЛ Полісся ФК Металіст 1925
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації