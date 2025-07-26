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Главная Спорт Металлист 1925 определился с ареной для матчей УПЛ

Металлист 1925 определился с ареной для матчей УПЛ

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 07:20
Металлист 1925 из-за скандала проведет домашние матчи УПЛ сезона 2024/25 не в Киеве
Игроки "Металлиста 1925". Фото: "Металлист 1925"

Перед началом нового сезона харьковскому "Металлисту 1925" пришлось искать новый стадион. Ранее они играли на арене "Левого берега" в Киеве, но владелец отказал им в аренде.

В "Металлисте 1925" в соцсетях сообщили, где будут играть следующие матчи.

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Постер на матч "Металлист 1925" — "Оболонь". Фото: "Металлист 1925"

Новый стадион для "Металлиста 1925"

Столичный "Левый Берег" ранее разорвал соглашение о сотрудничестве с харьковским "Металлистом 1925", из-за скандала с болельщиками соперника во время стыковых матчей за право выступать в УПЛ.

Во время ответного матча, который завершился победой "Металлиста 1925" со счетом 1:0, фанаты харьковчан, которыми были воспитанники клубной академии, скандировали оскорбительные, в частности нецензурные фразы в адрес "Левого Берега".

Руководство киевского клуба заявило, что эти выкрики выглядят как заранее подготовленная провокация и подорвали доверие между клубами.

В результате столичный клуб решил не продолжать сотрудничество и прекратил предоставление стадиона.

Перед новым сезоном УПЛ "Металлист 1925" объявил, что они будут играть в Житомире на Центральном стадионе.

Клуб уже анонсировал на 4 августа в Житомире домашний матч против киевской "Оболони". Самые дешевые билеты будут стоить 100 грн.

Напомним, абсолютный чемпион мира Александр Усик может отказаться от боя с Джозефом Паркером.

Чемпион мира повторяет звать свою жену как Рокки Бальбоа.

Дети Екатерины и Александра Усиков живут отдельно от родителей.

В сети опубликовали видео побед детей Усика в дзюдо.

футбол стадионы УПЛ Полесье ФК Металлист 1925
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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