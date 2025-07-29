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Главная Спорт Рома озвучила ценник за Довбика для потенциальных покупателей

Рома озвучила ценник за Довбика для потенциальных покупателей

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 20:54
Артем Довбик может покинуть Рому - клуб назвал клаусулу
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Украинского форварда "Ромы" Артема Довбика итальянские СМИ постоянно сватают в новые команды. При этом, главный тренер Джанпьеро Гасперини ни разу не говорил, что ему не нужен этот нападающий.

Однако, журналист Маттео Моретто сообщил, что "Рома" открыта к трансферу Довбика.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Ценник на Довбика

Источник заявил, что 28-летний украинский нападающий не считается игроком, который не продается, и римский клуб готов рассмотреть предложения.

По информации источника, клуб оценил Довбика в 40 миллионов евро — за эту сумму футболиста продадут. Сейчас трансферный рынок для форварда остается активным, а следующие недели станут решающими для определения его будущего в "Роме".

Больше всего Довбиком интересуются клубы АПЛ, среди которых "Вест Хэм", и турецкий "Бешикташ".

В дебютном сезоне за "Рому" Довбик провел 45 матчей, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи, став одним из ключевых игроков команды.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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