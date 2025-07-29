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Главная Спорт Зинченко выбрал новый клуб, Арсенал принял важное решение

Зинченко выбрал новый клуб, Арсенал принял важное решение

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:07
Зинченко и Арсенал приняли решение о будущем футболиста
Александр Зинченко на скамейке запасных. Фото: instagram.com/arsenal/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко определился с ближайшим будущим в клубной карьере. Известно, что 28-летний футболист останется в Англии и продолжит выступать за лондонский "Арсенал".

Лондонский клуб решил сохранить украинца еще как минимум на сезон, сообщает FootballTransfers

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Контракт Александра Зинченко с "канонирами" действует до лета 2026 года, но этим летом он запросил разрешение рассмотреть предложения от других клубов. Руководство не стало препятствовать возможному уходу и активно занялось поиском нового левого защитника. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Почему Зинченко остался в "Арсенале"

Главной целью на замену стал Йоррел Хато из "Аякса", но молодой нидерландский талант предпочел трансфер в "Челси". В итоге "Арсенал" не сумел договориться с игроком. 

После неудачных переговоров с другими футболистами тренерский штаб, включая Микеля Артету, обсудил ситуацию с украинцем. В итоге Александр Зинченко остается в команде как минимум еще на один сезон в Премьер-лиге. 

Напомним, сын Мирчи Луческу рассказал, как "Динамо" спасло его отца несколько лет назад. 

Грузинские власти не позволили украинским болельщикам провести антироссийскую акцию на ЧМ-2026 по фехтованию. 

Украинская чемпионка Анна Бессонова давно живет в США — чем она сейчас занимается за границей. 

Появились подробности бегства из Украины известного футболиста харьковского "Металлиста 1925". 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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