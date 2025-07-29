Зінченко та Арсенал ухвалили рішення про майбутнє футболіста

Олександр Зінченко на лавці запасних. Фото: instagram.com/arsenal/

Захисник збірної України Олександр Зінченко визначився з найближчим майбутнім у клубній кар'єрі. Відомо, що 28-річний футболіст залишиться в Англії та продовжить виступати за лондонський "Арсенал".

Лондонський клуб вирішив зберегти українця ще як мінімум на сезон, повідомляє FootballTransfers.

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Контракт Олександра Зінченка з "канонірами" діє до літа 2026 року, але цього літа він запросив дозвіл розглянути пропозиції від інших клубів. Керівництво не стало перешкоджати можливому відходу та активно зайнялося пошуком нового лівого захисника.

Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Чому Зінченко залишився в "Арсеналі"

Головною метою на заміну став Йоррел Хато з "Аякса", але молодий нідерландський талант віддав перевагу трансферу в "Челсі". У підсумку "Арсенал" не зумів домовитися з гравцем.

Після невдалих переговорів з іншими футболістами тренерський штаб, включно з Мікелем Артету, обговорив ситуацію з українцем. У підсумку Олександр Зінченко залишається в команді як мінімум ще на один сезон у Прем'єр-лізі.

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