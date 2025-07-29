Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зінченко обрав новий клуб, Арсенал ухвалив важливе рішення

Зінченко обрав новий клуб, Арсенал ухвалив важливе рішення

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 12:07
Зінченко та Арсенал ухвалили рішення про майбутнє футболіста
Олександр Зінченко на лавці запасних. Фото: instagram.com/arsenal/

Захисник збірної України Олександр Зінченко визначився з найближчим майбутнім у клубній кар'єрі. Відомо, що 28-річний футболіст залишиться в Англії та продовжить виступати за лондонський "Арсенал".

Лондонський клуб вирішив зберегти українця ще як мінімум на сезон, повідомляє FootballTransfers.

Реклама
Читайте також:

Контракт Олександра Зінченка з "канонірами" діє до літа 2026 року, але цього літа він запросив дозвіл розглянути пропозиції від інших клубів. Керівництво не стало перешкоджати можливому відходу та активно зайнялося пошуком нового лівого захисника.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Чому Зінченко залишився в "Арсеналі"

Головною метою на заміну став Йоррел Хато з "Аякса", але молодий нідерландський талант віддав перевагу трансферу в "Челсі". У підсумку "Арсенал" не зумів домовитися з гравцем.

Після невдалих переговорів з іншими футболістами тренерський штаб, включно з Мікелем Артету, обговорив ситуацію з українцем. У підсумку Олександр Зінченко залишається в команді як мінімум ще на один сезон у Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, син Мірчі Луческу розповів, як "Динамо" врятувало його батька декілька років тому.

Грузинська влада не дозволила українським уболівальникам провести антиросійську акцію на ЧС-2026 з фехтування.

Українська чемпіонка Ганна Безсонова давно живе у США — чим вона зараз займається за кордоном.

З'явилися подробиці втечі з України відомого футболіста харківського "Металіста 1925".

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації