Довбика предложили в ТОП-клуб, как замену трансферу Влаховича из Ювентуса

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Украинского нападающего итальянской "Ромы" Артема Довбика предлагают в другие клубы. Эксперты считают, что форвард не сможет играть у Джан Пьеро Гасперини.

Сейчас имя украинского форварда начали связывать с "Миланом", сообщил портал "Динамомания" со ссылкой на итальянского журналиста Маттео Моретто.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик может перейти в "Милан"

Источник заявил, что "Милану" предложили подписать Довбика, который может стать альтернативой Душану Влаховичу из "Ювентуса".

Сейчас "Милан" несколько недель ведет переговоры по трансферу Влаховича, чей контракт с туринцами действует до 2026 года, но идут они тяжело.

"Россонери" контактируют с окружением Влаховича и надеются, что "Ювентус" может дешево продать 25-летнего форварда, чтобы избежать его ухода в статусе свободного агента уже в следующем году.

Игроки итальянской "Ромы". Фото: "Ромы"

Параллельно "Милану" посредники предложили 28-летнего Довбыка, который в сезоне 2024/25 забил 17 голов и отдал четыре ассиста в 45 матчах за "Рому".

Римляне готовы отпустить украинца за 40 миллионов евро, хотя цена может снизиться в конце трансферного окна. Довбик год назад перешел из "Жироны" в "Рому" за 35 миллионов евро. Влахович может стоить красно-черным в 60-70 миллионов евро.

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