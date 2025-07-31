Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбика пытаются продать в клуб, выигравший семь Лиг чемпионов

Довбика пытаются продать в клуб, выигравший семь Лиг чемпионов

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 11:07
Довбика предложили в ТОП-клуб, как замену трансферу Влаховича из Ювентуса
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Украинского нападающего итальянской "Ромы" Артема Довбика предлагают в другие клубы. Эксперты считают, что форвард не сможет играть у Джан Пьеро Гасперини.

Сейчас имя украинского форварда начали связывать с "Миланом", сообщил портал "Динамомания" со ссылкой на итальянского журналиста Маттео Моретто.

Реклама
Читайте также:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик может перейти в "Милан"

Источник заявил, что "Милану" предложили подписать Довбика, который может стать альтернативой Душану Влаховичу из "Ювентуса".

Сейчас "Милан" несколько недель ведет переговоры по трансферу Влаховича, чей контракт с туринцами действует до 2026 года, но идут они тяжело.

"Россонери" контактируют с окружением Влаховича и надеются, что "Ювентус" может дешево продать 25-летнего форварда, чтобы избежать его ухода в статусе свободного агента уже в следующем году.

Артем Довбик
Игроки итальянской "Ромы". Фото: "Ромы"

Параллельно "Милану" посредники предложили 28-летнего Довбыка, который в сезоне 2024/25 забил 17 голов и отдал четыре ассиста в 45 матчах за "Рому".

Римляне готовы отпустить украинца за 40 миллионов евро, хотя цена может снизиться в конце трансферного окна. Довбик год назад перешел из "Жироны" в "Рому" за 35 миллионов евро. Влахович может стоить красно-черным в 60-70 миллионов евро.

Напомним, австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс приложила большие усилиями, чтобы побеждать Ярославу Магучих.

Украинские фанаты стали жертвами насилия от грузинских полицейских.

Стал известен оппонент киевского "Динамо" в следующем раунде отбора Лиги чемпионов.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на атаки против Украины.

футбол Артем Довбик Милан Футбол трансферы украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации