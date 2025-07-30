Что помогло Олислагерс сместить Магучих с вершины легкой атлетики

Никола Олислагерс празднует победу. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Австралийская чемпионка Никола Олислагерс уверенно удержала титул чемпионки мира по прыжкам в высоту в помещении, снова опередив украинскую звезду Ярославу Магучих на высоте 1,97 м. Это уже вторая подряд победа над олимпийской чемпионкой на мировом уровне в 2025 году.

Она снова превзошла Украинку, несмотря на тот факт, что Магучих прыгнула 1,99 м в квалификации и демонстрировала высокую форму на этапе Бриллиантовой лиги, сообщает World Athletics.

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Первая половина сезона 2025 года прошла под знаком доминирования Николы Олислагерс (в девичестве Макдермотт. — Ред.) в Бриллиантовой лиге. Австралийка начала с победы в Париже и Стокгольме, где она опережала Ярославу Магучих всего на сантиметры.

Этот блокнот сопровождает Николу на всех турнирах. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Что помогает Олислагерс снова побеждать

В интервью Никола призналась, что перестала бояться и начала воспринимать страх как компас леса: подсказку, где рост и где выход из состояния сомнения. Такой подход, по словам специалистов, позволил ей сохранять стабильно высокий уровень при любом давлении.

Символизм сезона для Магучих в одном снимке. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Магучих же, несмотря на мировой рекорд 2.10 м годом ранее, в 2025 отдала первой очередь стабильности: где-то не хватало концентрации в решающих прыжках. Например, в финале Indoor она взяла 1,95 м и осталась третьей.

Важно еще и то, что Олислагерс полностью изменила систему тренировок и подготовки к турнирам. Никола даже визуально стала "легче", она взлетает в воздух словно птица. Разбег спортсменки и то, как она отрывается от земли, тоже изменились.

"Я больше не вижу страх врагом. Он как навигатор — говорит, где нужно стать сильнее", — заявила Никола Олислагерс.

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