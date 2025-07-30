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Главная Спорт Лунин обидел отказом известный клуб — где будет играть украинец

Лунин обидел отказом известный клуб — где будет играть украинец

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 09:31
Лунин удивил решением по поводу дальнейшей карьеры
Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, несмотря на интерес со стороны испанского "Вильярреала", решил остаться в "Реале" и продолжить борьбу за место в стартовом составе.

В сезоне 2024/25 он проиграл конкуренцию Тибо Куртуа и провел всего 14 матчей из 66 возможных, оставаясь вторым номером в кубковых и резервных играх, сообщает Diario AS.

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За несколько последних месяцев регулярно появляется информация об интересе зарубежных клубов к Андрею Лунину. Его хотели подписать команды от "Реал Овьедо" до английского "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что наиболее серьезный интерес проявлял "Вильярреал", однако украинец отверг все эти варианты. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Где будет играть Лунин

Контракт голкипера с "Реалом" действует до лета 2030 года. Андрей провел почти весь прошлый сезон на скамейке запасных, но все равно предпочел остаться в Мадриде и бороться под руководством нового тренера Хаби Алонсо.

Игрок остается на скамейке запасных, но готов доказывать себя в тренировочном процессе и кубках, в то время как "Реал" удовлетворен такими условиями. Тибо Куртуа в последние годы регулярно получает травмы и пропускает матчи. Лунин намерен ждать свой шанс и готов продемонстрировать мастерство на поле в любой момент. Такая ситуация устраивает тренерский штаб Хаби Алонсо. 

Напомним, девушка звезды сборной Украины рассказала, как получила предложение выйти замуж. 

На чемпионате мира по фехтованию в Грузии местные полицейские устроили беспредел по отношению к украинским болельщикам. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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