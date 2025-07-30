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Головна Спорт Лунін образив відмовою відомий клуб — де гратиме українець

Лунін образив відмовою відомий клуб — де гратиме українець

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 09:31
Лунін здивував рішенням щодо подальшої кар'єри
Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін, попри інтерес з боку іспанського "Вільярреала", вирішив залишитися в "Реалі" та продовжити боротьбу за місце в стартовому складі.

У сезоні 2024/25 він програв конкуренцію Тібо Куртуа та провів лише 14 матчів із 66 можливих, залишаючись другим номером у кубкових і резервних іграх, повідомляє Diario AS.

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За декілька останніх місяців регулярно з'являється інформація про інтерес зарубіжних клубів до Андрія Луніна. Його хотіли підписати команди від "Реал Ов'єдо" до англійського "Манчестер Юнайтед". Повідомлялося, що найсерйозніший інтерес виявляв "Вільярреал", проте українець відкинув усі ці варіанти.

Андрей Лунин
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Де гратиме Лунін

Контракт голкіпера з "Реалом" діє до літа 2030 року. Андрій провів майже весь минулий сезон на лавці запасних, але все одно вважав за краще залишитися в Мадриді та боротися під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо.

Гравець залишається на лавці запасних, але готовий доводити себе в тренувальному процесі та кубках, тоді як "Реал" задоволений такими умовами. Тібо Куртуа останніми роками регулярно отримує травми та пропускає матчі. Лунін має намір чекати на свій шанс і готовий продемонструвати майстерність на полі в будь-який момент. Така ситуація влаштовує тренерський штаб Хабі Алонсо.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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