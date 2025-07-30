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Головна Спорт Дівчина Ярмолюка в ресторані показала гарний образ та каблучки

Дівчина Ярмолюка в ресторані показала гарний образ та каблучки

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 08:11
Дівчина Ярмолюка Валерія Могильна вразила образом у соцмережах
Валерія Могильна. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Український півзахисник Єгор Ярмолюк готується до нового сезону в складі "Брентфорда". Водночас його дівчина Валерія Могильна радує своїх підписників у соцмережах.

В Instagram цього разу дівчина змогла показати новий образ та цікаві аксесуари.

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Валерія активно веде соціальні мережі, але в Instagram у неї поки всього 3,7 тисяч фоловерів.

Девушка Ярмолюка
Валерія Могильна та Єгор Ярмолюк. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Дівчина Ярмолюка порадувала своєю красою

На нових опублікованих фото Могильна під час зустрічі з подругою позувала в елегантному білому образі з футболкою, а потім блузкою та в джинсах із високою посадкою, які ідеально підкреслили її струнку фігуру.

Образ для ресторану доповнений делікатними обручками і природним макіяжем, що акцентує її природну красу.

Девушка Ярмолюка
Валерія Могильна. Фото: instagram.com/vmogilnaya
Девушка Ярмолюка
Валерія Могильна. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Фоловерам стиль дівчини сподобався і вони похвалили її та активно коментували пост Валерії.

Зазначимо, що Ярмолюк цей сезон починає з новим головним тренером Кітом Ендрюсом, який замінив Томаса Франка, бо той став наставником "Тоттенгема".

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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