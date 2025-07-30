Дівчина Ярмолюка Валерія Могильна вразила образом у соцмережах

Дівчина Ярмолюка в ресторані показала гарний образ та каблучки
Український півзахисник Єгор Ярмолюк готується до нового сезону в складі "Брентфорда". Водночас його дівчина Валерія Могильна радує своїх підписників у соцмережах.
В Instagram цього разу дівчина змогла показати новий образ та цікаві аксесуари.
Валерія активно веде соціальні мережі, але в Instagram у неї поки всього 3,7 тисяч фоловерів.
Дівчина Ярмолюка порадувала своєю красою
На нових опублікованих фото Могильна під час зустрічі з подругою позувала в елегантному білому образі з футболкою, а потім блузкою та в джинсах із високою посадкою, які ідеально підкреслили її струнку фігуру.
Образ для ресторану доповнений делікатними обручками і природним макіяжем, що акцентує її природну красу.
Фоловерам стиль дівчини сподобався і вони похвалили її та активно коментували пост Валерії.
Зазначимо, що Ярмолюк цей сезон починає з новим головним тренером Кітом Ендрюсом, який замінив Томаса Франка, бо той став наставником "Тоттенгема".
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