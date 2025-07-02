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Головна Спорт Ярмолюком зацікавився один із найкращих клубів Італії

Ярмолюком зацікавився один із найкращих клубів Італії

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 14:09
Ярмолюк може стати головною трансферною метою Наполі
Єгор Ярмолюк у матчі чемпіонату Англії. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/
Ключові моменти Чому італійці зацікавлені в Ярмолюку

Італійський клуб "Наполі" найближчими днями розпочне переговори з англійським "Брентфордом" щодо переходу українського півзахисника Єгора Ярмолюка. Чемпіони Серії A розглядають 21-річного хавбека як потенційну заміну або конкурента для опорника Замбо-Ангісси.

Вартість трансферу може становити близько 20 млн євро, що ускладнює угоду, повідомляє TMW.

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Ситуацію з трансфером Ярмолюка додатково ускладнює той факт, що Єгор нещодавно продовжив контракт із "бджолами" до літа 2031 року, і клуб не виявляє бажання поспішати.

Егор Ярмолюк
Єгор Ярмолюк тікає від суперника. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Чому італійці зацікавлені в Ярмолюку

"Наполі" бачить у молодому українці гравця з якостями для конкуренції на позиції, де зараз грає Замбо-Ангісса, чия майбутня роль у команді поки не зрозуміла. Такий хід пояснюється бажанням керівництва клубу посилити середину поля, щоб зберегти високі амбіції на внутрішній та єврокубковій арені.

Водночас експерти підкреслюють, що Єгор Ярмолюк стабільно прогресує: він відіграв 31 матч у Прем'єр-лізі та дебютував за першу збірну України, що забезпечує йому репутацію надійного гравця високого рівня.

Нагадаємо, з'явилися чутки про можливий трансфер Луки Модрича не в "Мілан", а в інший італійський клуб.

Лондонський "Арсенал" близький до трансферу форварда, який може забивати понад 20 голів за сезон.

У другому турі жіночої сітки "Вімблдону" Еліна Світоліна зіграє з сильною суперницею, трансляцію поєдинку можна буде подивитися в Україні.

спорт футбол Футбол трансфери Наполі Єгор Ярмолюк Брентфорд
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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