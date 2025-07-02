Ярмолюк може стати головною трансферною метою Наполі

Єгор Ярмолюк у матчі чемпіонату Англії. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Італійський клуб "Наполі" найближчими днями розпочне переговори з англійським "Брентфордом" щодо переходу українського півзахисника Єгора Ярмолюка. Чемпіони Серії A розглядають 21-річного хавбека як потенційну заміну або конкурента для опорника Замбо-Ангісси.

Вартість трансферу може становити близько 20 млн євро, що ускладнює угоду, повідомляє TMW.

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Ситуацію з трансфером Ярмолюка додатково ускладнює той факт, що Єгор нещодавно продовжив контракт із "бджолами" до літа 2031 року, і клуб не виявляє бажання поспішати.

Єгор Ярмолюк тікає від суперника. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Чому італійці зацікавлені в Ярмолюку

"Наполі" бачить у молодому українці гравця з якостями для конкуренції на позиції, де зараз грає Замбо-Ангісса, чия майбутня роль у команді поки не зрозуміла. Такий хід пояснюється бажанням керівництва клубу посилити середину поля, щоб зберегти високі амбіції на внутрішній та єврокубковій арені.

Водночас експерти підкреслюють, що Єгор Ярмолюк стабільно прогресує: він відіграв 31 матч у Прем'єр-лізі та дебютував за першу збірну України, що забезпечує йому репутацію надійного гравця високого рівня.

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