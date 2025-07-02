Ярмолюк может стать главной трансферной целью Наполи

Егор Ярмолюк в матче чемпионата Англии. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Итальянский клуб "Наполи" в ближайшие дни приступит к переговорам с английским "Брентфордом" по переходу украинского полузащитника Егора Ярмолюка. Чемпионы Серии A рассматривают 21-летнего хавбека как потенциальную замену или конкурента для опорника Замбо‑Ангиссы.

Стоимость трансфера может составить около 20 млн евро, что усложняет сделку, сообщает TMW.

Реклама

Читайте также:

Ситуацию с трансфером Ярмолюка дополнительно усложняет тот факт, что Егор недавно продлил контракт с "пчелами" до лета 2031 года, и клуб не проявляет желания торопиться.

Егор Ярмолюк убегает от соперника. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Почему итальянцы заинтересованы в Ярмолюке

"Наполи" видит в молодом украинце игрока с качествами для конкуренции на позиции, где сейчас играет Замбо‑Ангисса, чья будущая роль в команде пока не ясна. Такой ход объясняется желанием руководства клуба усилить середину поля, чтобы сохранить высокие амбиции на внутренней и еврокубковой арене.

При этом эксперты подчеркивают, что Егор Ярмолюк стабильно прогрессирует: он отыграл 31 матч в Премьер-лиге и дебютировал за первую сборную Украины, что обеспечивает ему репутацию надежного игрока высокого уровня.

Напомним, появились слухи о возможном трансфере Луки Модрича не в "Милан", а в другой итальянский клуб.

Лондонский "Арсенал" близок к трансферу форварда, который может забивать больше 20 голов за сезон.

Во втором туре женский сетки "Уимблдона" Элина Свитолина сыграет с сильной соперницей, трансляцию поединка можно будет посмотреть в Украине.