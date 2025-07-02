Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКЛьвовLifeПолитикаМетеоАвтоТехнологииПраздникиФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ярмолюк заинтересовал один из лучших клубов Италии

Ярмолюк заинтересовал один из лучших клубов Италии

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:09
Ярмолюк может стать главной трансферной целью Наполи
Егор Ярмолюк в матче чемпионата Англии. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/
Ключові моменти Почему итальянцы заинтересованы в Ярмолюке

Итальянский клуб "Наполи" в ближайшие дни приступит к переговорам с английским "Брентфордом" по переходу украинского полузащитника Егора Ярмолюка. Чемпионы Серии A рассматривают 21-летнего хавбека как потенциальную замену или конкурента для опорника Замбо‑Ангиссы.

Стоимость трансфера может составить около 20 млн евро, что усложняет сделку, сообщает TMW.

Реклама
Читайте также:

Ситуацию с трансфером Ярмолюка дополнительно усложняет тот факт, что Егор недавно продлил контракт с "пчелами" до лета 2031 года, и клуб не проявляет желания торопиться. 

Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк убегает от соперника. Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor/

Почему итальянцы заинтересованы в Ярмолюке

"Наполи" видит в молодом украинце игрока с качествами для конкуренции на позиции, где сейчас играет Замбо‑Ангисса, чья будущая роль в команде пока не ясна. Такой ход объясняется желанием руководства клуба усилить середину поля, чтобы сохранить высокие амбиции на внутренней и еврокубковой арене.

При этом эксперты подчеркивают, что Егор Ярмолюк стабильно прогрессирует: он отыграл 31 матч в Премьер-лиге и дебютировал за первую сборную Украины, что обеспечивает ему репутацию надежного игрока высокого уровня. 

Напомним, появились слухи о возможном трансфере Луки Модрича не в "Милан", а в другой итальянский клуб. 

Лондонский "Арсенал" близок к трансферу форварда, который может забивать больше 20 голов за сезон. 

Во втором туре женский сетки "Уимблдона" Элина Свитолина сыграет с сильной соперницей, трансляцию поединка можно будет посмотреть в Украине. 

спорт футбол Футбол трансферы Наполи Егор Ярмолюк Брентфорд
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации