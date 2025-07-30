Девушка Ярмолюка Валерия Могильная поразила образом в соцсетях

Девушка Ярмолюка в ресторане показала красивый образ и кольца
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк готовится к новому сезону в составе "Брентфорда". В то же время его девушка Валерия Могильная радует своих подписчиков в соцсетях.
В Instagram на этот раз девушка смогла показать новый образ и интересные аксессуары.
Валерия активно ведет социальные сети, но в Instagram у нее пока всего 3,7 тысяч фолловеров.
Девушка Ярмолюка порадовала своей красотой
На новых опубликованных фото Могильная во время встречи с подругой позировала в элегантном белом образе с футболкой, а затем блузкой и в джинсах с высокой посадкой, которые идеально подчеркнули ее стройную фигуру.
Образ для ресторана дополнен деликатными кольцами и естественным макияжем, акцентирующим ее естественную красоту.
Фолловерам стиль девушки понравился и они похвалили ее и активно комментировали пост Валерии.
Отметим, что Ярмолюк этот сезон начинает с новым главным тренером Китом Эндрюсом, который заменил Томаса Франка, потому что тот стал наставником "Тоттенхэма".
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