Девушка Ярмолюка Валерия Могильная поразила образом в соцсетях

Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк готовится к новому сезону в составе "Брентфорда". В то же время его девушка Валерия Могильная радует своих подписчиков в соцсетях.

В Instagram на этот раз девушка смогла показать новый образ и интересные аксессуары.

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Валерия Могильная и Егор Ярмолюк. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Девушка Ярмолюка порадовала своей красотой

На новых опубликованных фото Могильная во время встречи с подругой позировала в элегантном белом образе с футболкой, а затем блузкой и в джинсах с высокой посадкой, которые идеально подчеркнули ее стройную фигуру.

Образ для ресторана дополнен деликатными кольцами и естественным макияжем, акцентирующим ее естественную красоту.

Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Фолловерам стиль девушки понравился и они похвалили ее и активно комментировали пост Валерии.

Отметим, что Ярмолюк этот сезон начинает с новым главным тренером Китом Эндрюсом, который заменил Томаса Франка, потому что тот стал наставником "Тоттенхэма".

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