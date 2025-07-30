Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Девушка Ярмолюка в ресторане показала красивый образ и кольца

Девушка Ярмолюка в ресторане показала красивый образ и кольца

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 08:11
Девушка Ярмолюка Валерия Могильная поразила образом в соцсетях
Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк готовится к новому сезону в составе "Брентфорда". В то же время его девушка Валерия Могильная радует своих подписчиков в соцсетях.

В Instagram на этот раз девушка смогла показать новый образ и интересные аксессуары.

Реклама
Читайте также:

Валерия активно ведет социальные сети, но в Instagram у нее пока всего 3,7 тысяч фолловеров.

Девушка Ярмолюка
Валерия Могильная и Егор Ярмолюк. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Девушка Ярмолюка порадовала своей красотой

На новых опубликованных фото Могильная во время встречи с подругой позировала в элегантном белом образе с футболкой, а затем блузкой и в джинсах с высокой посадкой, которые идеально подчеркнули ее стройную фигуру.

Образ для ресторана дополнен деликатными кольцами и естественным макияжем, акцентирующим ее естественную красоту.

Девушка Ярмолюка
Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya
Девушка Ярмолюка
Валерия Могильная. Фото: instagram.com/vmogilnaya

Фолловерам стиль девушки понравился и они похвалили ее и активно комментировали пост Валерии.

Отметим, что Ярмолюк этот сезон начинает с новым главным тренером Китом Эндрюсом, который заменил Томаса Франка, потому что тот стал наставником "Тоттенхэма".

Напомним, сын Мирчи Луческу признался о важности перехода в киевское "Динамо" для его отца.

Чем занимается и где живет бывшая спортсменка Анна Бессонова.

Футболист Александр Зинченко принял решение относительно своего будущего.

В Тбилиси местная полиция разогнала болельщиков с флагами Украины, которые протестовали против России.

футбол Егор Ярмолюк Брентфорд украинские легионеры (футбол) жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации