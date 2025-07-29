Марсель та ще один відомий клуб зацікавлені у трансфері захисника Динамо Київ

Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Іноземні футбольні клуби з п'яти топових чемпіонатів зацікавлені в гравцях київського "Динамо". Одним з них є центральний захисник Тарас Михавко.

Про це в ефірі YouTube-каналу Football Hub розповів блогер Ігор Циганик.

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За словами Циганика, наразі Михавком цікавляться два футбольні клуби з топових чемпіонатів. Першим є французький "Марсель", яких згадував Віктор Вацко, говорячи, що вони пропонували 15 млн євро за Тараса. Однак, президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував цю інформацію.

Інший претендент на Михавка із англійської Прем'єр-ліги, але розкривати назву клубу блогер не став.

При цьому, Циганик відзначив, що йдеться лише про інтерес, а офіційних пропозицій в "Динамо" не надходило.

Циганик вважає, що купити Михавка менше ніж за 20 млн євро претендентам буде дуже важко.

Наразі Михавко разом з "Динамо" пробився в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

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