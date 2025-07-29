Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Циганик повідомив, що два клуби з ТОП-5 ліг цікавляться Михавком

Циганик повідомив, що два клуби з ТОП-5 ліг цікавляться Михавком

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 23:59
Марсель та ще один відомий клуб зацікавлені у трансфері захисника Динамо Київ
Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Іноземні футбольні клуби з п'яти топових чемпіонатів зацікавлені в гравцях київського "Динамо". Одним з них є центральний захисник Тарас Михавко.

Про це в ефірі YouTube-каналу Football Hub розповів блогер Ігор Циганик.

Реклама
Читайте також:

"Динамо" може продати Михавка

За словами Циганика, наразі Михавком цікавляться два футбольні клуби з топових чемпіонатів. Першим є французький "Марсель", яких згадував Віктор Вацко, говорячи, що вони пропонували 15 млн євро за Тараса. Однак, президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував цю інформацію.

Інший претендент на Михавка із англійської Прем'єр-ліги, але розкривати назву клубу блогер не став.

При цьому, Циганик відзначив, що йдеться лише про інтерес, а офіційних пропозицій в "Динамо" не надходило.

Циганик вважає, що купити Михавка менше ніж за 20 млн євро претендентам буде дуже важко.

Наразі Михавко разом з "Динамо" пробився в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Мірчі Луческу дуже допомогла робота в київському "Динамо".

Колишня олімпійська призерка Ганна Безсонова живе не в Україні.

Олександр Зінченко прийняв рішення щодо свого наступного клубу.

В Тбілісі силовики проганяли уболівальників з прапорами Грузії та України.

футбол Динамо Футбол трансфери Марсель Ігор Циганик Тарас Михавко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації