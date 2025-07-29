Динамо знову розгромило Хамрун та вийшло до 3-го раунду кваліфікації ЛЧ

Матч "Динамо" — "Хамрун". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" у польському Любліні приймало у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів мальтійський "Хамрун Спартанс". В першій грі кияни виграли з рахунком 3:0.

У матчі відповіді підопічні Олександра Шовковського забили супернику три м'ячі, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" активно почало матч й на 12-й хвилині Крістіан Біловар підставився під подачу кутового від Миколи Шапаренка й забив, але гол скасували через гру рукою.

На 28-й хвилині Владислав Ванат відкрив рахунок після помилки захисника "Хамруна", який віддав неточний пас на воротаря, а Владислав з гострого кута влучив у ворота.

Після першого голу мальтійці посипались й на 35-й хвилині Володимир Бражко подвоїв перевагу, замкнувши простріл Шапаренка.

У другому таймі Шовковський провів кілька замін та спокійно вів матч до перемоги.

На 82-й хвилині Супряга організував третій гол: після кутового від Шапаренка він скинув м’яч партнеру, той віддав на Михавка, який точно пробив низом у дальній кут.

"Динамо" завдяки перемозі гарантували собі участь на груповому єврокубків.

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє з переможцем протистояння "Пафос" — "Маккабі" Тель-Авів.

"Динамо" — "Хамрун Спартанс" — 3:0 Перший матч: 3:0

Голи: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

"Динамо": Нещерет — Караваєв (Тимчик, 73), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Піхальонок (Яцик, 73), Шапаренко — Волошин (Брагару, 81), Ванат (Пономаренко, 46), Кабаєв (Супряга, 46).

"Хамрун Спартанс": Бонелло — Компрі, Б'єлічич, Політо, Камендзулі (Мікаллеф, 46) — Мбонг (Тіун, 86), Чадженович, Гарсія (Едер, 46), Міхана (Емерсон, 46) — Шимкус — Коффі (Джиле, 72).

Попередження: Вівчаренко, Тимчик — Політо

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