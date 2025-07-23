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Головна Спорт Мілевський впевнений, що Динамо має легко проходити мальтійців

Мілевський впевнений, що Динамо має легко проходити мальтійців

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:14
Мілевський заявив, що Ярмоленко впевнено помилявся на Мальті
Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010

Київське "Динамо" в другому кваліфікаційному матчі відбору Ліги чемпіонів грає проти мальтійського "Хамрун Спартанс". У першій грі кияни виграли з рахунком 3:0.

Після матчу результат прокоментував колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський, передає портал Blik.ua.

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Гравці "Динамо" перед матчем на Мальті. Фото: "Динамо" Київ

Мілевський вважає, що матч з мальтійцями був як товариський

Мілевський заявив, що "Динамо" грало під фізичними навантаженнями, а спека +37°C на Мальті ускладнювала матч. Артем назвав "Хамрун" полупрофесійною командою, припустивши, що їхні гравці можуть поєднувати футбол із роботою в банку чи доставкою піци.

"Динамо" таку команду повинно на одній нозі обігравати, що кияни і зробили. Після першого матчу все вирішено, тут і до ворожки не ходи", — сказав Мілевський.

Серед гравців "Динамо" він виділив Владислава Ваната за його забігання та Віталія Буяльського, який відзначився голом і результативною передачею.

Окремо Мілевський пожартував про Андрія Ярмоленка щодо його помилки, яка ледь не призвела до гола на початку гри.

"Мені сподобалося, як Ярмоленко впевнено помиляється. Це вже такий дядько, що може п’ятами обігравати, а якщо помилиться — нічого страшного, Михавко підстрахує", — сказав Мілевський.

Також Мілевський додав, що Ярмоленко та Буяльський сприймали матч як товариський і особливо не напружувалися.

Матч-відповідь "Динамо" — "Хамрун Спартанс" відбудеться 29 липня в Любліні.

Нагадаємо, Владислав Ващук назвав великий мінус в сучасному київському "Динамо".

Олександр Хацкевич заявив, що йому не сподобалася гра проти "Хамрун Спартанс".

Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний дуже близький до трансферу у "ПСЖ".

Стало відомо, де наразі живуть діти Олександра та Катерини Усик.

футбол Ліга чемпіонів Артем Мілевський Динамо єврокубки
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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