Милевский заявил, что Ярмоленко уверенно ошибался на Мальте

Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Киевское "Динамо" во втором квалификационном матче отбора Лиги чемпионов играет против мальтийского "Хамрун Спартанс". В первой игре киевляне выиграли со счетом 3:0.

После матча результат прокомментировал бывший игрок "Динамо" Артем Милевский, передает портал Blik.ua.

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Милевский считает, что матч с мальтийцами был как товарищеский

Милевский заявил, что "Динамо" играло под физическими нагрузками, а жара +37°C на Мальте усложняла матч. Артем назвал "Хамрун" полупрофессиональной командой, предположив, что их игроки могут совмещать футбол с работой в банке или доставкой пиццы.

"Динамо" такую команду должно на одной ноге обыгрывать, что киевляне и сделали. После первого матча все решено, здесь и к гадалке не ходи",— сказал Милевский.

Среди игроков "Динамо" он выделил Владислава Ваната за его забегание и Виталия Буяльского, который отметился голом и результативной передачей.

Отдельно Милевский пошутил об Андрее Ярмоленко относительно его ошибки, которая едва не привела к голу в начале игры.

"Мне понравилось, как Ярмоленко уверенно ошибается. Это уже такой дядя, что может пятками обыгрывать, а если ошибется — ничего страшного, Михавко подстрахует", — сказал Милевский.

Также Милевский добавил, что Ярмоленко и Буяльский воспринимали матч как товарищеский и особо не напрягались.

Ответный матч "Динамо" — "Хамрун Спартанс" состоится 29 июля в Люблине.

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