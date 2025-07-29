Динамо снова разгромило Хамрун и вышло в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Матч "Динамо" — "Хамрун". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в польском Люблине принимало в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов мальтийский "Хамрун Спартанс". В первой игре киевляне выиграли со счетом 3:0.

В ответном матче подопечные Александра Шовковского забили сопернику три мяча, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Динамо" активно начало матч и на 12-й минуте Кристиан Биловар подставился под подачу углового от Николая Шапаренко и забил, но гол отменили из-за игры рукой.

На 28-й минуте Владислав Ванат открыл счет после ошибки защитника "Хамруна", отдавшего неточный пас на вратаря, а Владислав из острого угла попал в ворота.

После первого гола мальтийцы посыпались и на 35-й минуте Владимир Бражко удвоил преимущество, замкнув прострел Шапаренко.

Во втором тайме Шовковский провел несколько замен и спокойно вел матч к победе.

На 82-й минуте Супряга организовал третий гол: после углового от Шапаренко он сбросил мяч партнеру, тот отдал на Михавко, который точно пробил низом в дальний угол.

"Динамо" благодаря победе гарантировали себе участие в групповом этапе еврокубков осенью.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с победителем противостояния "Пафос" — "Маккаби" Тель-Авив.

"Динамо" — "Хамрун Спартанс" — 3:0 Первый матч: 3:0

Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

"Динамо": Нещерет — Караваев (Тимчик, 73), Биловар, Михавко, Вивчаренко — Бражко, Пихаленок (Яцик, 73), Шапаренко — Волошин (Брагару, 81), Ванат (Пономаренко, 46), Кабаев (Супряга, 46).

"Хамрун Спартанс": Бонелло — Компри, Бьеличич, Полито, Камендзули (Микаллеф, 46) — Мбонг (Тиун, 86), Чадженович, Гарсия (Эдер, 46), Михана (Эмерсон, 46) — Шимкус — Коффи (Джиле, 72).

Предупреждения: Вивчаренко, Тымчик — Полито

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