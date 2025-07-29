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Головна Спорт Зірка Динамо почав робити кроки, які допоможуть покинути Україну

Зірка Динамо почав робити кроки, які допоможуть покинути Україну

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 17:59
Бражко хоче піти з Динамо — перемовини по гравцю веде топова агенція
Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" влітку може продати одного зі своїх футболістів. Однак, це буде не Владислав Ванат, як очікувалося раніше.

Український блогер Ігор Циганик в ефірі авторського YouTube-каналу повідомив, що команду може покинути центральний півзахисник Володимир Бражко.

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Бражко може покинути "Динамо"

За словами Циганика, відома іноземна агентська компанія почала представляти інтереси Бражка, що може бути пов'язане з бажанням гравця переїхати в один з ТОП-чемпіонатів.

Циганик уточнив, що ця компанія є однією з найбільших у світі й вона вже отримала завдання на ведення перемовин.

Взимку цього року "Динамо" відхилило пропозицію від "Вулвергемптона" на 20 млн євро, після чого футболіст втратив місце у стартовому складі.

Бражко, який є вихованцем запорізького "Металурга" та академії "Динамо", також втратив місце у національній збірній України. Зниження рівня гри Володимира може бути пов'язане з психологічним станом гравця, який хотів взимку піти у АПЛ.

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футбол Динамо Футбол трансфери Ігор Циганик Тарас Михавко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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