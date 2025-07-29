Бражко хоче піти з Динамо — перемовини по гравцю веде топова агенція

Зірка Динамо почав робити кроки, які допоможуть покинути Україну
Київське "Динамо" влітку може продати одного зі своїх футболістів. Однак, це буде не Владислав Ванат, як очікувалося раніше.
Український блогер Ігор Циганик в ефірі авторського YouTube-каналу повідомив, що команду може покинути центральний півзахисник Володимир Бражко.
Бражко може покинути "Динамо"
За словами Циганика, відома іноземна агентська компанія почала представляти інтереси Бражка, що може бути пов'язане з бажанням гравця переїхати в один з ТОП-чемпіонатів.
Циганик уточнив, що ця компанія є однією з найбільших у світі й вона вже отримала завдання на ведення перемовин.
Взимку цього року "Динамо" відхилило пропозицію від "Вулвергемптона" на 20 млн євро, після чого футболіст втратив місце у стартовому складі.
Бражко, який є вихованцем запорізького "Металурга" та академії "Динамо", також втратив місце у національній збірній України. Зниження рівня гри Володимира може бути пов'язане з психологічним станом гравця, який хотів взимку піти у АПЛ.
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