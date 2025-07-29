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Головна Спорт Тесть Шапаренка пояснив, як Динамо має зіграти з Хамруном

Тесть Шапаренка пояснив, як Динамо має зіграти з Хамруном

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 13:21
Шацьких дав пораду Шовковському з приводу гри Динамо в Лізі чемпіонів
Гравці "Динамо" на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких поділився очікуваннями від матчу-відповіді з мальтійським "Хамрун Спартанс" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Експерт зазначив, що після впевненої перемоги в першому матчі немає сенсу "навантажувати" основний склад, повідомляє "Український футбол".

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"Динамо" вже практично забезпечило собі вихід до наступного раунду, тому цікавіше зараз готуватися до старту в УПЛ 2 серпня. Максим Шацьких вважає, що розгром над острівною командою не приносить користі, коли попереду чемпіонат та нові єврокубки.

Максим Шацких
Максим Шацьких (ліворуч) під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Що Шацьких сказав про перспективи "Динамо"

Колишній футболіст додав, що в матчі-відповіді логічно було б дати шанс гравцям, які провели мало часу на полі в першій грі. Ключові футболісти повинні отримати відпочинок перед серйозним графіком.

Він також попередив, що за всієї поваги до "Хамрун Спартанс" не варто чекати дива: "Динамо" вже домінувало, і на таку зустріч немає сенсу витрачати емоції.

"Навіщо "Динамо" перемагати з розгромним рахунком, який сенс? Потрібна ротація, потрібно дати зіграти тим, хто не виходив. І при цьому не забувати: матч не товариський, тому перемога має бути, і преміальні мають бути", — заявив Шацьких.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Максим Шацьких
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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