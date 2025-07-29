Шацких дал совет Шовковскому по поводу игры Динамо в Лиге чемпионов

Игроки "Динамо" на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от ответного матча с мальтийским "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Эксперт отметил, что после уверенной победы в первом матче нет смысла "нагружать" основной состав, сообщает "Украинский футбол".

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"Динамо" уже практически обеспечило себе выход в следующий раунд, поэтому интереснее сейчас готовиться к старту в УПЛ 2 августа. Максим Шацких считает, что разгром над островной командой бесполезен, когда впереди чемпионат и новые еврокубки.

Максим Шацких (слева) во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Что Шацких сказал о перспективах "Динамо"

Бывший футболист добавил, что в ответной встрече логично было бы дать шанс игрокам, которые провели мало времени на поле в первой игре. Ключевые футболисты должны получить отдых перед серьезным графиком.

Он также предупредил, что при всём уважении к "Хамрун Спартанс" не стоит ждать чуда: "Динамо" уже доминировало, и на такую встречу нет смысла тратить эмоции.

"Зачем "Динамо" побеждать с разгромным счетом, какой смысл? Нужна ротация, нужно дать сыграть тем, кто не выходил. И при этом не забывать: матч не товарищеский, поэтому победа должна быть, и премиальные должны быть", — заявил Шацких.

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