Шацких дал совет Шовковскому по поводу игры Динамо в Лиге чемпионов

Тесть Шапаренко объяснил, как Динамо должно сыграть с Хамруном
Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от ответного матча с мальтийским "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Эксперт отметил, что после уверенной победы в первом матче нет смысла "нагружать" основной состав, сообщает "Украинский футбол".
"Динамо" уже практически обеспечило себе выход в следующий раунд, поэтому интереснее сейчас готовиться к старту в УПЛ 2 августа. Максим Шацких считает, что разгром над островной командой бесполезен, когда впереди чемпионат и новые еврокубки.
Что Шацких сказал о перспективах "Динамо"
Бывший футболист добавил, что в ответной встрече логично было бы дать шанс игрокам, которые провели мало времени на поле в первой игре. Ключевые футболисты должны получить отдых перед серьезным графиком.
Он также предупредил, что при всём уважении к "Хамрун Спартанс" не стоит ждать чуда: "Динамо" уже доминировало, и на такую встречу нет смысла тратить эмоции.
"Зачем "Динамо" побеждать с разгромным счетом, какой смысл? Нужна ротация, нужно дать сыграть тем, кто не выходил. И при этом не забывать: матч не товарищеский, поэтому победа должна быть, и премиальные должны быть", — заявил Шацких.
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