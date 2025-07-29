Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тесть Шапаренко объяснил, как Динамо должно сыграть с Хамруном

Тесть Шапаренко объяснил, как Динамо должно сыграть с Хамруном

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 13:21
Шацких дал совет Шовковскому по поводу игры Динамо в Лиге чемпионов
Игроки "Динамо" на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от ответного матча с мальтийским "Хамрун Спартанс" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Эксперт отметил, что после уверенной победы в первом матче нет смысла "нагружать" основной состав, сообщает "Украинский футбол". 

Реклама
Читайте также:

"Динамо" уже практически обеспечило себе выход в следующий раунд, поэтому интереснее сейчас готовиться к старту в УПЛ 2 августа. Максим Шацких считает, что разгром над островной командой бесполезен, когда впереди чемпионат и новые еврокубки. 

Максим Шацких
Максим Шацких (слева) во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Что Шацких сказал о перспективах "Динамо"

Бывший футболист добавил, что в ответной встрече логично было бы дать шанс игрокам, которые провели мало времени на поле в первой игре. Ключевые футболисты должны получить отдых перед серьезным графиком.

Он также предупредил, что при всём уважении к "Хамрун Спартанс" не стоит ждать чуда: "Динамо" уже доминировало, и на такую встречу нет смысла тратить эмоции.

"Зачем "Динамо" побеждать с разгромным счетом, какой смысл? Нужна ротация, нужно дать сыграть тем, кто не выходил. И при этом не забывать: матч не товарищеский, поэтому победа должна быть, и премиальные должны быть", — заявил Шацких. 

Напомним, грузинская полиция грубо себя вела по отношению к украинским болельщикам на турнире в Тбилиси. 

Известная украинская спортсменка Анна Бессонова развивает собственную школу гимнастики в США. 

"Арсенал" и защитник Александр Зинченко решили судьбу игрока перед новым сезоном. 

Сын Мирчи Луческу объяснил, какое влияние на его отца оказала работа в "Динамо". 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Максим Шацких
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации