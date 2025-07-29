Бражко хочет уйти из Динамо — переговоры по игроку ведет топовое агентство

Звезда Динамо начал делать шаги, которые помогут покинуть Украину
Киевское "Динамо" летом может продать одного из своих футболистов. Однако, это будет не Владислав Ванат, как ожидалось ранее.
Украинский блогер Игорь Цыганик в эфире авторского YouTube-канала сообщил, что команду может покинуть центральный полузащитник Владимир Бражко.
Бражко может покинуть "Динамо"
По словам Цыганыка, известная иностранная агентская компания начала представлять интересы Бражко, что может быть связано с желанием игрока переехать в один из ТОП-чемпионатов.
Цыганык уточнил, что эта компания является одной из крупнейших в мире и она уже получила задание на ведение переговоров.
Зимой этого года "Динамо" отклонило предложение от "Вулверхэмптона" на 20 млн евро, после чего футболист потерял место в стартовом составе.
Бражко, который является воспитанником запорожского "Металлурга" и академии "Динамо", также потерял место в национальной сборной Украины. Снижение уровня игры Владимира может быть связано с психологическим состоянием игрока, который хотел зимой уйти в АПЛ.
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