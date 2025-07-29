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Звезда Динамо начал делать шаги, которые помогут покинуть Украину

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 17:59
Бражко хочет уйти из Динамо — переговоры по игроку ведет топовое агентство
Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" летом может продать одного из своих футболистов. Однако, это будет не Владислав Ванат, как ожидалось ранее.

Украинский блогер Игорь Цыганик в эфире авторского YouTube-канала сообщил, что команду может покинуть центральный полузащитник Владимир Бражко.

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Бражко может покинуть "Динамо"

По словам Цыганыка, известная иностранная агентская компания начала представлять интересы Бражко, что может быть связано с желанием игрока переехать в один из ТОП-чемпионатов.

Цыганык уточнил, что эта компания является одной из крупнейших в мире и она уже получила задание на ведение переговоров.

Зимой этого года "Динамо" отклонило предложение от "Вулверхэмптона" на 20 млн евро, после чего футболист потерял место в стартовом составе.

Бражко, который является воспитанником запорожского "Металлурга" и академии "Динамо", также потерял место в национальной сборной Украины. Снижение уровня игры Владимира может быть связано с психологическим состоянием игрока, который хотел зимой уйти в АПЛ.

Напомним, в семье Мирчи Луческу рассказали о влиянии работы в "Динамо" на тренера.

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футбол Динамо Футбол трансферы Игорь Цыганык Тарас Михавко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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