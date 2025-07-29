Марсель и еще один известный клуб заинтересованы в трансфере защитника Динамо Киев

Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Иностранные футбольные клубы из пяти топовых чемпионатов заинтересованы в игроках киевского "Динамо". Одним из них является центральный защитник Тарас Михавко.

Об этом в эфире YouTube-канала Football Hub рассказал блогер Игорь Цыганык.

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По словам Цыганыка, сейчас Михавко интересуются два футбольных клуба из топовых чемпионатов. Первым является французский "Марсель", который упоминал Виктор Вацко, говоря, что они предлагали 15 млн евро за Тараса. Однако, президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг эту информацию.

Другой претендент на Михавка из английской Премьер-лиги, но раскрывать название клуба блогер не стал.

При этом, Цыганык отметил, что речь идет лишь об интересе, а официальных предложений в "Динамо" не поступало.

Цыганык считает, что купить Михавко меньше чем за 20 млн евро претендентам будет очень трудно.

Сейчас Михавко вместе с "Динамо" пробился в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

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