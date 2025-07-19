Магучих оказалась вне топ-тройки на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне впервые с 2022 года — какой результат

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не смогла войти в призовую тройку на этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся 19 июля в Лондоне. Это первый подобный случай для спортсменки с 2022 года.

Об этом пишет Sport.ua.

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Результаты этапа

Соревнования проходили в дождливую погоду, что осложнило выступления участниц. Магучих преодолела планку на высоте 1.93 метра лишь с третьей попытки — этот результат также показали еще три спортсменки: Элеанор Паттерсон (Австралия), Кристина Хонзель (Германия) и Морган Лейк (Великобритания).

Единственной, кому удалось прыгнуть на 1.96 метра, стала Лейк — она и стала победительницей домашнего этапа. После этого британка пыталась установить национальный рекорд (2.00 м), но попытки оказались неудачными.

Магучих не смогла покорить высоту 1.96 м и завершила соревнования на четвертом месте.

Еще одна украинка, Юлия Левченко, была заявлена к участию, однако не вышла на старт из-за проблем с получением британской визы.

Результаты соревнований. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля в Лондоне пройдет бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за абсолютное чемпионство.

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