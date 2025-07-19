Магучіх опинилась поза топ-трійкою на етапі Діамантової ліги у Лондоні вперше з 2022 року — який результат

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх не змогла увійти до призової трійки на етапі Діамантової ліги, який відбувся 19 липня в Лондоні. Це перший подібний випадок для спортсменки з 2022 року.

Про це пише Sport.ua.

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Результати етапу

Змагання проходили за дощової погоди, що ускладнило виступи учасниць. Магучіх подолала планку на висоті 1.93 метра лише з третьої спроби — цей результат також показали ще три спортсменки: Елеанор Паттерсон (Австралія), Крістіна Хонзель (Німеччина) та Морган Лейк (Велика Британія).

Єдиною, кому вдалося стрибнути на 1.96 метра, стала Лейк — вона й стала переможницею домашнього етапу. Після цього британка намагалася встановити національний рекорд (2.00 м), але спроби виявилися невдалими.

Магучіх не змогла підкорити висоту 1.96 м і завершила змагання на четвертому місці.

Ще одна українка, Юлія Левченко, була заявлена до участі, проте не вийшла на старт через проблеми з отриманням британської візи.

Результати змагань. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня в Лондоні пройде бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за абсолютне чемпіонство.

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