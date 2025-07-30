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Головна Спорт Оліслагерс розкрила секрет перемог над Магучіх

Оліслагерс розкрила секрет перемог над Магучіх

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 10:09
Що допомогло Оліслагерс змістити Магучіх з вершини легкої атлетики
Нікола Оліслагерс святкує перемогу. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Австралійська чемпіонка Нікола Оліслагерс упевнено втримала титул чемпіонки світу зі стрибків у висоту в приміщенні, знову випередивши українську зірку Ярославу Магучіх на висоті 1,97 м. Це вже друга поспіль перемога над олімпійською чемпіонкою на світовому рівні у 2025 році.

Вона знову перевершила українку, попри той факт, що Магучіх стрибнула 1,99 м у кваліфікації та демонструвала високу форму на етапі Діамантової ліги, повідомляє World Athletics.

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Перша половина сезону 2025 року пройшла під знаком домінування Ніколи Оліслагерс (у дівоцтві Макдермотт. — Ред.) у Діамантовій лізі. Австралійка почала з перемоги в Парижі та Стокгольмі, де вона випереджала Ярославу Магучіх усього на сантиметри.

Никола Олислагерс
Цей блокнот супроводжує Ніколу на всіх турнірах. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Що допомагає Оліслагерс знову перемагати

В інтерв'ю Нікола зізналася, що перестала боятися та почала сприймати страх як компас лісу: підказку, де ріст і де вихід зі стану сумніву. Такий підхід, за словами фахівців, дозволив їй зберігати стабільно високий рівень за будь-якого тиску.

Ярослава Магучих
Символізм сезону для Магучіх в одному знімку. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Магучіх же, попри світовий рекорд 2.10 м роком раніше, у 2025 віддала першою чергою стабільності: десь не вистачало концентрації у вирішальних стрибках. Наприклад, у фіналі Indoor вона взяла 1,95 м і залишилася третьою.

Важливо ще й те, що Оліслагерс повністю змінила систему тренувань та підготовки до турнірів. Нікола навіть візуально стала "легшою", вона злітає в повітря немов птах. Розбіг спортсменки й те, як вона відривається від землі, теж змінилися.

"Я більше не бачу страх ворогом. Він як навігатор — каже, де потрібно стати сильнішою", — заявила Нікола Оліслагерс.

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спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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