Гвардиола высказался о войне в Украине и бездействии мира

Хосеп Гвардиола отвечает на вопросы. Кадр из видео

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с неожиданным заявлением, касающимся войны в Украине и безразличия человечества. Каталонский специалист пессимистически настроен в отношении будущего.

Его слова прозвучали в интервью для GQ Spain и стали эмоциональным ответом на глобальные трагедии последних лет.

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Результаты обстрела Киева 31 июля. Фото: Reuters/Thomas Peter

Что Гвардиола сказал о войнах

Тренер подчеркнул, что в прошлых войнах многие события были скрыты от широкой публики, но сегодня все видно в прямом эфире. Несмотря на это, люди продолжают жить, будто ничего не происходит, и делают вид, что не замечают трагедии.

"Мы живем, как будто все в порядке, хотя рядом идет война. Мы видим страдания, но молчим. Это не футбол виноват, это мы", — заявил Гвардиола.

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