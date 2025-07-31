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Главная Спорт Хосеп Гвардиола отреагировал на обстрелы Украины

Хосеп Гвардиола отреагировал на обстрелы Украины

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 09:02
Гвардиола высказался о войне в Украине и бездействии мира
Хосеп Гвардиола отвечает на вопросы. Кадр из видео

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил с неожиданным заявлением, касающимся войны в Украине и безразличия человечества. Каталонский специалист пессимистически настроен в отношении будущего. 

Его слова прозвучали в интервью для GQ Spain и стали эмоциональным ответом на глобальные трагедии последних лет.

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Хосеп Гвардиола затронул тему войны россии против Украины, а также конфликта в Палестине. По его мнению, человечество утратило чувствительность к чужой боли, даже если она происходит всего в нескольких часах от мирных городов. 

Обстрел Киева
Результаты обстрела Киева 31 июля. Фото: Reuters/Thomas Peter

Что Гвардиола сказал о войнах 

Тренер подчеркнул, что в прошлых войнах многие события были скрыты от широкой публики, но сегодня все видно в прямом эфире. Несмотря на это, люди продолжают жить, будто ничего не происходит, и делают вид, что не замечают трагедии.

"Мы живем, как будто все в порядке, хотя рядом идет война. Мы видим страдания, но молчим. Это не футбол виноват, это мы", — заявил Гвардиола.

Напомним, легкоатлетка Никола Олислагерс предприняла экстраординарные усилия, чтобы вернуться на пьедестал в прыжках в высоту. 

Украинские болельщики лишились флагов из-за действий грузинских полицейских на ЧМ-2025 по фехтованию. 

Стало известно, с кем сыграет киевское "Динамо" в следующем раунде Лиги чемпионов. 

спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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