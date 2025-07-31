Гвардіола висловився про війну в Україні та бездіяльність світу

Хосеп Гвардіола відповідає на запитання. Кадр із відео

Головний тренер "Манчестер Сіті" Жозеп Гвардіола виступив із несподіваною заявою, що стосується війни в Україні та байдужості людства. Каталонський фахівець песимістично налаштований щодо майбутнього.

Його слова прозвучали в інтерв'ю для GQ Spain та стали емоційною відповіддю на глобальні трагедії останніх років.

Реклама

Читайте також:

Хосеп Гвардіола торкнувся теми війни Росії проти України, а також конфлікту в Палестині. На його думку, людство втратило чутливість до чужого болю, навіть якщо він відбувається всього за кілька годин від мирних міст.

Результати обстрілу Києва 31 липня. Фото: Reuters/Thomas Peter

Що Гвардіола сказав про війни

Тренер підкреслив, що в минулих війнах багато подій були приховані від широкої публіки, але сьогодні все видно в прямому ефірі. Попри це, люди продовжують жити, ніби нічого не відбувається, і удають, що не помічають трагедії.

"Ми живемо, ніби все гаразд, хоча поруч іде війна. Ми бачимо страждання, але мовчимо. Це не футбол винен, це ми", — заявив Гвардіола.

Нагадаємо, легкоатлетка Нікола Оліслагерс доклала екстраординарних зусиль, щоб повернутися на п'єдестал у стрибках у висоту.

Українські вболівальники втратили прапори через дії грузинських поліцейських на ЧС-2025 з фехтування.

Стало відомо, з ким зіграє київське "Динамо" в наступному раунді Ліги чемпіонів.